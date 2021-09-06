誰來接班日本首相 共同社民調河野太郎31.9%居冠
（中央社東京5日綜合外電報導）日本共同社今天公布最新民調指出，56.7%受訪者認為首相菅義偉將卸任是理所當然；至於最適合擔任新任首相的人選，行政改革擔當大臣河野太郎以31.9%居冠。
共同社4日、5日實施全國緊急電話民調，被問到誰最適合擔任新任首相，31.9%受訪者選擇河野太郎、26.6%受訪者認為是自民黨前幹事長石破茂，支持自民黨前政務調查會長岸田文雄的人也有18.8%。
目前可能參選自民黨總裁的人選除了上述3人，還有前首相安倍晉三支持的前總務大臣高市早苗，及幹事長代理執行野田聖子等人。
自民黨總裁選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。
有關菅義偉3日表明卸任意向，56.7%的受訪者認為理所當然、35.3%的受訪者認為不該卸任。
至於菅義偉擔任近一年首相任期中的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，56.3%受訪者未給予正面評價，但也有40.4%受訪者給予正面評價。
這項調查共取得固定電話538人及行動電話533人的有效回答。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100905