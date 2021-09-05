是否參選桃園市長？謝立功：要看民意是否支持

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謝立功表示，桃園對他來說並不陌生，今日走訪桃園，和多位準備參選市議員的地方好朋友們增加互動，對於外傳他將參選桃園市長一事，他說，是不是由他出來選「要看民意，看大家支不支持」，民眾黨內比他優秀的人還很多，但是基於秘書長這個角色，他希望能多聽取地方基層聲音。
他提到，民眾黨最近發掘很多疫情，像是疫情再次從桃園爆發，雖然不能單歸究於桃園市政府，可是當事情發生後，桃園的應變是否能即時迅速且有效，怎樣能做好，身為政黨監督立場，應該要提出這些觀點，讓民眾檢視究竟哪個黨執政是最能帶給桃園市民最大的福利。
有關基進黨桃園黨部執行長藍士博指謝立功沒經營過桃園，卻跑來選桃園市長，目的只想延續柯文哲政治生命的說法，謝表示，尊重基進黨一向對台灣民眾黨有這麼高度興趣的思考模式，「基進黨向來很喜歡嗆聲」，他建議基進黨應該投入更多精力去思考如何讓台灣人民未來生活更好。
針對明年市議員選舉，謝立功透露，民眾黨在桃園很多選區都有超過不止一位參選人有意角逐，黨內希望推出優質候選人能受到大家的肯定，就如黨主席柯文哲的「科學、理性、務實、具有執行力」等優點，民眾黨推出的候選人都會具備這樣的條件，而且每個選區都不會缺席；至於目標席次，謝表示，目前離選舉還有一段時間，黨內的提名辦法預計下周才會公布，接下來將有類似初選過程，結果還是要視後續發展而定，「現階段暫不訂目標，但我們希望多多益善。」