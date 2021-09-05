美中台三角關係　專家警：恐讓通膨重現1960年代景象

全球市場矚目的美國8月就業報告3日出爐，顯示上月非農業就業人口成長幅度銳減，數據令人失望，不過有專家表示，相對而言，8月通膨數據更為重要，且對美股經濟衝擊更大。經濟歷史學家尼爾弗格森（Niall Ferguson）警告，若是通貨膨脹不斷上漲，恐怕將會重演1960年代的大通膨時代惡夢，當時就連美國聯準會（Fed）主席都無法控制住局面。





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根據《CNBC》報導，弗格森在接受《CNBC》採訪時表示，政策制定者因應疫情推出推出大規模財政刺激措施，現在正面臨通膨上升的新挑戰，「一場公共衛生災難已經演變成另一場財政、貨幣和潛在通膨的危機。」





弗格森進一步表示，這並不是一場會殺死人的大災難，但通膨升高將會是一個問題。《CNBC》報導指出，美國7月份消費者物價指數年升5.4%，創下了2008年8月以來最大漲幅。





雖然美國聯準會以及許多經濟學家都認為，近期飆升的通貨膨脹是「暫時性」的，但是弗格森對此提出質疑，指出「重點是過渡期會有多長？預期高通膨在什麼時候會發生根本性轉變，特別是美國聯準會告訴人們，他們不介意通膨在一段時間內高於目標。」





弗格森認為，目前美國不會朝向1970年代發展，但可能會重演1960年代後期的情況，當時連著名的聯準會主席馬丁（McChesney Martin）都失去了對通膨預期的控制能力。而1970年代的高通膨就起源於1960年代後期，不應該現在就下定論認為通膨只是暫時性的。





弗格森表示，Delta變種病毒可能會稍稍冷卻美國經濟，但是其他外部因素仍可能會發揮作用，「過去在歷史上出現的大通膨幾乎都與戰爭有關。如果美中間的冷戰升級成熱戰，包括在台灣問題等層面，那將會真正解放通膨預期的事情。」





現為美國史丹佛大學胡佛研究所高級研究員的弗格森認為，鑑於美國從阿富汗撤軍，中國國家主席習近平可能將此視為完全控制台灣的機會，這將迫使美國做出是否參加另一場遙遠戰爭，或是放棄其全球主導地位的決定。



