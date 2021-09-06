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西方富國囤疫苗　前英相布朗譴責道德淪喪

▲前英國首相布朗（Gordon Brown）指控西方富裕國家，在窮國苦於拿不到充足COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗之時，竟然還囤積疫苗，根本是「道德淪喪」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前英國首相布朗（Gordon Brown）指控西方富裕國家，在窮國苦於拿不到充足COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗之時，竟然還囤積疫苗，根本是「道德淪喪」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-06 05:54:13

（中央社倫敦5日綜合外電報導）前英國首相布朗（Gordon Brown）指控西方富裕國家，在窮國苦於拿不到充足COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗之時，竟然還囤積疫苗，根本是「道德淪喪」。

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布朗目前是聯合國特使，他呼籲美國總統拜登（Joe Biden）和其他七大工業集團（G7）領導人，趕緊把疫苗從美國和歐洲的倉庫搬出來，送往非洲。

布朗發布於「週日鏡報」（Sunday Mirror）的社論引述分析公司Airfinity數據指出，西方國家囤貨的疫苗數量有將近3億劑，非洲國家目前卻僅有7000萬人施打疫苗。

他表示，即使歐洲和美國每名成人都追加接種第3劑，12歲以上孩童都完成疫苗接種，到今年耶誕節，西方國家還是會有10億劑多餘疫苗。

布朗說：「我們現在進行新的『武器』競賽，要趕緊讓民眾施打疫苗，但西方國家在這次武器競賽中，緊緊抓住疫苗供應不放。」

他說，富國不釋出疫苗庫存，導致COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）難以購買疫苗，難以達成要在今年分配20億劑疫苗給窮國的承諾。

布朗說，富國囤積疫苗，也阻礙G7和非洲及低所得國家分享疫苗。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100905

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