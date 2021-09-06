澳洲加快疫苗接種速度　盼盡可能正常過耶誕

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新南威爾斯州通報1485例Delta病例，另有3人病逝，維多利亞州新增183例，澳洲首都特區則有15例，而在並未封城的昆士蘭州（Queensland），也新增1例確診。
封閉各州與領地邊界的封城措施，是16歲以上完整接種前，聯邦建議的防疫策略之一。封城計畫設想的狀況是，自2020年3月封城至今的澳洲，應該可以在80%人口接種後重啟國際邊界。
新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示：「當我們達到那個接種率之後，生活就會好轉，心情也會比較好。達到2劑80%接種率之後，絕對不會再得要全國封城。」
由於輝瑞（Pfizer）疫苗供應稀少，民眾又對阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ疫苗）不放心，目前澳洲全國符合資格者僅約37%接種疫苗。但在聯邦政府加速採購輝瑞疫苗之後，接種速度已大幅提高，照目前施打速度，或許可在10月底或11月初達成70%人口施打。
總理莫里森（Scott Morrison）重申Delta不可能完全清零，但達成疫苗接種目標後或許就能開放跨州旅遊。他告訴「週日前鋒太陽報」（Sunday Herald Sun）：「大家可以擬定家庭過耶誕計畫，和我們所愛的人共進晚餐，玩玩拉砲遊戲，說說冷笑話。」
「沒人希望COVID成為偷走耶誕節的病毒，我們有計畫、也有疫苗，可以確保那種狀況不會發生。」
澳洲至今累計約6萬2000例確診，1040人病逝，遠低於其他國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100905