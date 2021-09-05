對抗變種病毒　以色列抗疫首長籲做好接種第四劑準備

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，不少接種率較高的國家也開始進行第三劑加強針的接種計畫，以色列是全球首先開打第三劑疫苗的國家，但由於近來境內疫情持續嚴峻，以色列國家防疫顧問薩卡（Salman Zarka）表示，因為病毒仍然存在，民眾須做好第四次施打疫苗的準備。





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根據《以色列時報》報導，以色列於8月初展開了加強針計畫，從最初的免疫低下族群、60歲以上長者擴大到所有12歲以上和至少五個月前接種第二劑的族群。截至9月3日為止，已經有超過250萬人接種了第三劑疫苗，佔全國930萬人口約四分之一。





國家防疫顧問薩卡4日接受採訪時表示，「有鑑於病毒已經存在，並將持續存在，我們需要為接種第四次疫苗做準備。」不過薩卡沒有具體說明未來第四劑疫苗施打的時間。





薩卡表示，接下來的加強針可能會進行修改，用來預防例如具有高傳染力的Delta變種病毒等病毒，「這就是我們現在的生活，一波接著一波。」





薩卡在8月時就已經有類似的想法，當時他表示，「若要從第四波疫情中汲取教訓，必須考慮新的變種病毒引發後續疫情，考量到這一點以及疫苗、抗體減少，可能每一年或5到6個月就得打一次加強針。」薩卡表示，預計今年底或明年初，以色列就能提供更有效對抗變種病毒的疫苗。



