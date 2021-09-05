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楊尚憲醫師表示，噬血症候群並不是單獨的病名，而是一種嚴重的致命性疾病現象，好發於六歲以下的孩童。典型噬血症候群患者會出現發燒不退、血球減少、肝脾腫大、淋巴結病變、凝血功能異常等症狀，病情嚴重甚至可能導致多重器官衰竭而亡。
噬血症候群多症狀 耽誤治療會要命
「有時候我會用拼圖來比喻臨床上診斷疾病的過程。」楊尚憲醫師表示，醫師的工作之一是藉由症狀找出病因，而這些症狀就像一個個線索，也像是一片片拼圖，但在梁小妹身上多了一兩塊拼圖，雖然是噬血症候群，卻有非典型的症狀。
藉由梁小妹頸部淋巴結的切片結果，最終確定梁小妹罹患更為罕見、由EB病毒感染導致的兒童全身性T-細胞淋巴瘤。
楊尚憲醫師指出，這種由惡性淋巴瘤表現的噬血症候群，相較一般的噬血症候群又更為凶險，且侵襲性高的淋巴瘤普遍較難治癒，如果沒有及時治療，死亡率超過九成。
罕病需多方建議 治療需花費較長時間
面對這多數醫師都缺乏經驗的病症，楊尚憲醫師感謝家長的信任，醫療團隊針對噬血症候群做了許多討論，所幸最終順利找到答案，完成梁小妹的第一階段治療。
在住院將近六個星期後，梁小妹終於在日前順利出院，不過，由於是惡性淋巴瘤引起的致命性疾病，除了化學治療，之後還需要再進行骨髓移殖，整體療程至少會再花費半年到一年以上的時間。
資料來源：健康醫療網 2歲女童持續高燒不退 竟是「噬血症候群」險喪命
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