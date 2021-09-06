非政府組織包機援救阿富汗　美議員籲國務院加入

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他說，目前有美國公民、合法的永久居民，以及能夠取得特殊簽證的阿富汗人正藏匿在機場附近，等待離境許可。
在8月的喀布爾撤離行動，大約有12萬4000名美國、外國公民與弱勢阿富汗人，搭乘美國領導的班機離開被塔利班控制的阿富汗。
塔利班在1996至2001年執政期間以殘酷刑罰著稱，並禁止女孩與女性求學、就職。雖然塔利班承諾會尊重人權，並讓女性享有權利，以及符合伊斯蘭教律法（Sharia law）的自由，但外國政府都擔心昔日的嚴苛治理即將回歸。
瓦爾茲並沒有明確表示有多少包機正在等候塔利班的離境許可，路透社也無法立即連絡上他的辦公室請他發表評論。
他表示，非政府組織願意和政府分享旅客清單，商討「適當的審查和優先順序」。
國務院沒有立即對瓦爾茲的信置評。國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日告訴記者，國務院正對計劃包機的私人團體一一給予建議，但也強調當中的風險。
他否認國務院阻止包機離開阿富汗，表示官員持續嘗試安排包機在第三國降落。不過他也說，由於地面上沒有美方人員，美國對阿富汗與其他地方的領空也沒有管轄權，因此事態比較複雜。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1100905