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中職／伍鐸7局強力壓制無失分　味全周末雙殺統一2連勝

▲味全龍洋投伍鐸。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.26）
▲味全龍洋投伍鐸。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.26）

記者黃建霖/台北報導

2021-09-05 20:45:48

味全龍在昨天靠著徐若熙的好投，終止對統一獅的連敗，今日洋投伍鐸也接棒繳出好表現，以主投7局無失分的優質先發，帶領球隊以4:0贏球，龍隊也在本周六日的兩戰全勝。

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這場比賽開賽率先得點的又是味全，靠著第5棒董秉軒的陽春砲開啟攻勢，之後張祐銘、張政禹、郭天信3人又是各敲1安換回了2分；4局下打線攻勢再起，蔣少宏保送，吳東融、郭天信安打，跑者靠著對方傳球失誤再添1分，以4:0領先。

味全先發投手伍鐸延續本季目前為止的好表現，7局投完僅僅只用89球，被打出5支安打無失分，雖然只有2次三振，但也只投出1次四壞球，退場後個人防禦率下降到2.67。

他退場之後，味全龍的牛棚上來收官，今日在第8局上場的呂偉晟，順利的只用9顆球就吃下一局，沒被敲安也沒有失分；第9局田澤純一後援，一上來就被林靖凱及蘇智傑敲安，後續林安可高飛犧牲打追回1分，潘武雄滾地球出局，吳桀睿選道四壞球保送，郭阜林纏鬥多球後遭到三振，比賽結束。

賽後總教練葉君璋稱讚伍鐸表現精采，同時也表示球隊在下半季防守穩定度提升不少，也帶給投手一些安定感，也連帶給球隊戰績帶來好的提升。

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