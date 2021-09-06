塔利班掌權人民苦不堪言　軍火商反倒大發利市

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店裡牆上掛著迷彩戰鬥背心和子彈背帶，穆漢默德炫耀著他的商品，包括美國製的史密斯威森（Smith & Wesson）手槍與子彈帶。
前方玻璃櫃展示著更多手槍、手榴彈、無線對講機，以及一罐罐的子彈。
穆漢默德解釋，內戰的結束，讓許多擁有武器的人覺得不再需要它們了。他說：「在家裡放槍很多年的人，把武器拿來店裡。」
但也有顧客排隊買槍。他說：「我們買來，賣給聖戰者。」意指塔利班。「塔利班不允許其他人拿走（武器）。」
穆漢默德不只買賣武器，也賣裝飾品。天花板上掛著白色的塔利班棒球帽，上頭印著穆斯林信仰宣言。塔利班的旗幟正在特價中。
巴瓦益另一家商店用塔利班巨大旗幟和最高層領導人的照片作為裝飾，販賣的商品更厲害，包括多種突擊步槍，從AK-47到美國製的M4和M16都有，甚至還有輕機槍。
根據聯合國與西方觀察機構，塔利班多年來從黑市購買武器與彈藥，也從戰場與廢棄的軍事崗哨取得武器與裝備。近來阿富汗政府軍的潰敗，讓塔利班的彈藥庫充盈不少。
除了大量美國製武器外，阿富汗新執政者也取得不少裝備和車輛，包括悍馬、裝甲運兵車，以及至少一架還能使用的黑鷹直升機。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100905