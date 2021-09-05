震撼！傳壹傳媒四位董事全數辭任　今晚23：59起生效

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而有關四名成員的職任，其發表以下聲明：
壹傳媒董事會四名成員的卸任，以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工。
事件的時間表將有助於解釋這一決定的原因：壹傳媒的股票自 2021 年 6 月 17 日起停牌。這一天，兩名董事會成員在香港被捕，並被指控違反國家安全法。同一天，香港保安局局長援引《國家安全法》凍結集團內子公司之銀行賬戶，包括《香港蘋果日報》及其數碼營運。保安局局長進一步指示，公司若將其在其他賬戶中的資金用於替這些業務支付其任何費用，即屬犯罪。這也意味著公司不能再合法地支付包括記者在內的《香港蘋果日報》員工的工資，公司也被禁止支付購買油墨和保持電力供應...等之基本業務費用。公司有資產，但被禁止使用。根據《國家安全法》的規定，不需要法院命令即可凍結資產。因此，董事會決定必須關閉《蘋果日報》在香港的業務。 2021 年 6 月 24 日，《香港蘋果日報》及其數碼業務停止出版。
繼公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，七名前壹傳媒及《香港蘋果日報》高管、編輯和社論作家也根據國家安全法被捕。香港政府從未表明《香港蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反國家安全法。這種不確定性造成了一種恐懼氣氛，導致公司在香港的剩餘員工中有許多人辭職，包括負責壹傳媒這間上市公司法規遵循事務的員工。
我們在這事件中觀察到，儘管沒有審判和定罪，但在援引《國家安全法》後可以影響公司及其員工。根據這項新法律，公司可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。我們的結論是，有序的清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益，我們希望這將引導而始致香港政府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工之薪資。我們還希望清盤官能夠接續完成對公司能夠創造價值的交易，從而產生資金使債權人能夠受益。正如本公司所披露，已有多方表示有興趣收購《蘋果日報》在台灣的業務。而始《蘋果日報》自 1995 年創立以來所創造的獨特知識產權...等資產為公司帶來價值。
我們想藉此機會感謝壹傳媒股東的支持。媒體報導稱，2021年5月，在援引《國家安全法》凍結創辦人黎智英銀行賬戶並禁止其對壹傳媒公司71%之股份行使投票權後，公開市場對於壹傳媒公司購買股票的數量大幅增加。
我們還要感謝多年來與壹傳媒合作的眾多企業和服務提供商，包括那些不顧外在壓力要求其抵制，但卻繼續在《香港蘋果日報》投放廣告的廣告商。我們感謝我們員工專業的精神和個人的勇敢，從記者到司機，從會計到保安人員。我們對數百人在香港失去工作深表遺憾。
最重要的是，我們感謝《蘋果日報》的讀者。您信任我們記者的工作，您明白自由社會和自由市場取決於資訊的自由流動。正如《蘋果日報》近來經常觀察到的，香港人有著對過往生活的一些集體回憶：當言論自由被剝奪後，沒有其他任何的權利是安全的。2019 年，當《蘋果日報》推出對其網站和產品收取訂閱費的計劃時，在香港 750 萬總人口中，超過 500,000 名香港人迅速訂閱，這是世界迄今為止所有數碼用戶滲透率最高的新聞出版商。《蘋果日報》的最後一期印刷量超過一百萬份。忠實的讀者重聲了《蘋果日報》對法治、開放市場、更大的民主和個人機會...等香港獨有價值觀的編輯承諾。
我們深深相信，如果我們能與在監獄裡的公司創辦人、大股東和董事會前主席黎智英先生溝通，他也會和我們一起表達感激之情。
最後，香港聯交所要求董事辭任時的函件：四名董事均確認與董事會並無意見分歧，無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東注意。