雙減政策釀倒閉潮！四川教育機構　負責人遭爆捲款8.6億

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報導並引述愛貝斯官方微信公眾號在上月底及本月初發的公告，一開始還駁斥營運出現困難等「謠言」，但後來又改口坦承集團總裁兼董事長已失聯，相關部門正在進行調查取證；工作人員在回應中媒提問時表示，因為事發突然，現階段要處理的事情很多，比較混亂，也已報警讓公安機關介入調查。
至於拖欠的薪資和課程退費問題，公司方面聲稱，會根據各地情況陸續制定解決方案，希望公眾能給他們一些時間，配合相關部門調查。
有家長控訴，今年7月才繳了240小時的課程費用，原定今年10月開課，但連1節課都還沒上到，公司就出現問題。另有家長表示，在「雙減」政策出來前後，愛貝斯還在大肆推廣價格低廉的課程，吸引許多家長替孩子報名。
報導指出，事件涉及100多家校區、5至6萬名學員，金額可能高達2億人民幣，折合新台幣將近8.6億元。
據了解，愛貝斯是中國頗具規模的教育機構，主要業務範圍在四川、雲南、貴州等地；其官網資料聲稱，2019年直營校區突破80家，在讀學員突破5萬名，教職工達到2000人，而2020年直營校區更達到100家。
中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳7月24日發印《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱《意見》），推行「雙減政策」，希望提升學校教育、教學品質和服務水準，使學生的學習「回歸校園」，並對校外培訓機構進行全面規範，消除學科類校外培訓的各種亂象問題，降溫補習熱度。
當時有外媒曾分析，雙減政策除了整治補教界，同時也與中國管理金融市場、應對少子化與內卷問題有關，並不排除是將管理意識型態從正規教育延伸至校外機構，進一步強化共產黨的控制。
受到「雙減」政策影響，近期裁員、關門幾乎成為中國補教業的日常。上海、廣州都陸續傳出教育機構無預警倒閉的消息。