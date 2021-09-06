專家：Delta變種病毒株對巴西影響異於他國

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里約熱內盧的所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，其中約90%都是由Delta引起。8月初一度出現病例激增的情況，最後1週已經減少。
巴西全國病例和死亡人數也呈跌勢，8月每天平均新增病例和死亡人數分別減少35%和32%，當月最後一天分別新增2萬3143例病例，667人死亡。與此同時，各地陸續解封。
英國和以色列等國家雖有超過半數的人口接種疫苗，成為避免嚴重病例和死亡的關鍵，仍在Delta變種病毒株開始流行後，出現病例激增的情況。
聖保羅大學熱帶醫學研究所（IMT-USP）病毒學家李威（José Eduardo Levi）表示，Delta變種病毒株在巴西的表現與在以色列、美國和英國等其他國家觀察到的不同，Delta在這些國家明顯引發第3波疫情，造成病例大增，巴西的情況卻很特別。
雖還沒有任何科學證明解釋Delta變種病毒株在巴西的不同影響，李威提出兩點可能，其一是最先在瑪瑙斯發現的Gamma變種病毒株，3、4月在巴西橫行，對Gamma的自然反應為巴西人提供較Alfa變種病毒株在英國引起的其他自然反應，對Delta給予更大的交叉保護。
另一個可能是這些國家沒有使用中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac。
李威指出，CoronaVac是巴西最先且最廣泛使用的疫苗，有別於部分實證數據所指，這款疫苗似乎較在以色列和美國使用的RNAm技術疫苗，對Delta提供更大的保護力。
巴西並非單獨的例子，智利、哥倫比亞和祕魯等今年經歷感染高峰的南美洲國家，也沒有出現Delta變種病毒株引發病例激增的情況。
李威相信有一個因素與這些國家當地的變種病毒株有關聯。
智利的情況更引人注意，這個國家基本上只使用CoronaVac，雖然有發現Delta病例，但那裡的兩支主導變種病毒株分別是源自安地斯山脈的Lambda和哥倫比亞的Mu。
克魯茲基金會衛生管理政策專家波特拉（Margareth Portela）評估指出，Delta確實讓人擔憂，但它的影響應遠不及今年上半年巴西所經歷的加護病房爆滿和死亡數創紀錄的情況。
波特拉強調，人們仍不應掉以輕心，必須繼續做好所有保護防疫措施。（編輯：黃自強）1100906