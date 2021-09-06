足球／阿根廷4球員違反防疫規定　「巴阿大戰」臨時喊停

世界盃資格賽上演阿根廷大戰巴西的精彩戲碼，然而這場比賽開賽僅6分鐘左右，就突然被巴西國家衛生部門給中斷，他們聲稱有4名阿根廷國家隊員違反防疫規定，要求他們退出比賽。

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這4人分別是Damian Emiliano Martinez、Cristian Gabriel Romero、Emiliano Buendia Stati和Giovani Lo Cels退場，他們4人中有3人今天被排進了先發陣容，因此比賽也隨即中斷。

根據當地媒體報導，這4位球員並沒有按照規定隔離14天，巴西衛生單位官方表示，「這4名球員入境健康聲明沒有提到他們經過了英國、南非、印度中的一個國家，防疫規則一開始就沒有執行，他們被要求進行隔離並等待被驅逐出境，也沒有得到執行，他們前往體育場並進入場地，存在一連串不合規定的行為。4人應該被驅逐出巴西，並被處以罰款。」

目前這場比賽已經終止，而究竟是直接取消還是之後會補賽，國際足聯表示：「國際足聯可以確認，根據比賽官員的決定，2022年世界盃資格賽巴西隊對阿根廷隊的比賽已經暫停。有關詳情將在適當時候公佈。」