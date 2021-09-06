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網路資訊傳播遠超乎我們想像，電子煙賣家善用網路社群行銷，吸引年輕族群，世新大學鍾起惠教授團隊於110年上半年以「電子煙」、「電子果汁」等關鍵字於臉書搜尋，短短3個月的時間，相關訊息增加16.7%。拍賣網站以「煙彈」於購物平台搜尋，仍發現超過4萬3千筆電子煙產品。
其中，以「大煙」、「小煙」及電子煙商品名作為關鍵字搜尋，發現與電子煙煙油相關訊息，購物平台上的賣家為規避政府稽查，透過與電子煙看似無關的關鍵字，包括如電動牙刷、霧化口服液、水果糖等商品來曝光，實則為販售電子煙的主機、煙油及煙彈。
動態圖像吸睛 文字誤導吸引購買
鍾起惠教授指出，媒體不設防，青少年難以分辨，有些廠商的網路動態常以「客人回饋」、「客人實拍」、「視覺無害化」等細制化的拍攝手法，對青少年來說非常有吸引力，廠商的行銷創意無奇不有，IG常見「動態圖像」、「文字誤導」來吸引青少購買產品，呼籲家長應提醒孩子避免隱形威脅，現在有很多網路手法的變化。
鍾起惠教授分享，以圖、照片展示IG亦是電子煙常見的展示平台，監測發現以電子煙為關鍵字之IG已有超過21萬3,000則貼圖，相較109年增加約1萬5,000則。有別以往直接展示不同口味的煙油外包裝，有越來越多賣家運用象徵圖像，或是各式水果的圖樣、飲料視覺化來表達不同口味的煙彈。
香氣包包裝的陷阱 青少年難以抵抗誘惑
台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長表示，電子煙常用香氣包包裝的陷阱，煙油的成分很複雜，添加入甲醛、乙醛、大麻等添加物容易造成肺部的傷害，其危害不僅對大腦學習力有影響，也會對人體有嚴重傷害，特別是越早吸菸，未來更難擺脫。
王鶴健理事長分享一名56歲的老菸槍曾嘗試電子煙造成急性肺損傷的案例，該名患者初診時出現喘、咳嗽等症狀，門診檢查發現，除了肝功能問題外，肺功能降低僅剩正常人的七成。醫師說，電子煙所造成的氣道損傷，發炎細胞會把氣道塞住了，雖然該名患者經類固醇有部分改善，卻也留下纖維化的痕跡。
任何菸品都有害減害都是假的
電子煙廠商常以「減害」、「可幫助戒菸」等資訊來誤導民眾，進而使民眾接觸電子煙等相關產品。世界衛生組織（WHO）指出，任何形式的菸品或電子煙都是有害的，電子煙多含有尼古丁及有害致癌物，對使用者和暴露於二手煙者都有害，也沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸。
各單位送食品藥物管理署檢驗之電子煙油，有超過8成含有尼古丁，讓想要戒菸而使用電子煙的人反而更依賴尼古丁。研究顯示嘗試以電子煙協助戒菸者中，約95%仍持續使用紙菸或電子煙，且更有50%-60%會成為紙菸與電子煙併用者。
國內已有醫療機構陸續通報疑似電子煙相關肺傷害（E-cigarette or vaping product use-associated lung injury, EVALI）的案例，民眾千萬別再相信電子煙能降低健康危害或戒菸的說法，國民健康署呼籲戒菸請尋求專業醫療的協助。
資料來源：健康醫療網 電子煙「減菸」都是假的 行銷手法多變，勿輕信傷身！
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