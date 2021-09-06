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中國演藝圈傳整治外國籍　央視女主持為兒挨批「雙面人」

▲中國《央視》女主持董卿兒子的國籍問題，在這波演藝圈整治潮中，再度成為被討論的話題之一。（圖／翻攝自微博）
▲中國《央視》女主持董卿兒子的國籍問題，在這波演藝圈整治潮中，再度成為被討論的話題之一。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-06 08:55:48｜2021-09-06 09:58:37

中國政府近日大動作整頓娛樂圈，除了所謂的劣跡藝人，連持有外國籍的演藝人士也將成為被封殺的對象，先前就已經因為兒子有美國籍而引發爭議的中國官媒《央視》女主持董卿，也在這波整治行動中再次被拿出來討論，甚至被不少中國網友批評是雙面人。

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綜合中媒報導，董卿是《央視》知名的當家女主持，曾寫下連續13年主持春晚的紀錄。嫁給富商宓春雷之後，董卿曾消失在大眾眼前一段時間，當時《央視》聲稱，董卿從未提出離職，是在高負荷工作後，選擇重新調整生活節奏，赴美深造一年。

在美國期間，董卿的兒子出生，擁有美國國籍，當時就有許多中國網友質疑，董卿出國深造真正目的，其實就是為了讓兒子在美國出生，董卿兒子的國籍問題也觸動了許多中國人的敏感神經；對此董卿曾回應，讓兒子加入美籍，只是一種選擇，為的是讓兒子接受更好的教育，並不能說明不愛國。

由於董卿在中國曾主持《詩詞大會》、《朗讀者》等節目，大力宣揚中國文學及歷史的優點，因此讓兒子入美籍也讓她被批評是「雙面人」，一面歌頌中國的好，一面又讓兒子接受西方教育，擺明認為中國教育水平不如西方。隨著近期北京對演藝界實行整治，董卿兒子的國籍問題，也再度勾起中國網友的不滿情緒。


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