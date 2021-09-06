韓國接種又出包！104人打到過期BNT疫苗

韓國近日頻傳新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種疏失問題，位於京畿道平澤市的聖母醫院傳出為民眾接種超過建議施打時間的輝瑞BNT疫苗（Pfizer-BioNTech），共有104人受到影響，而類似問題在首爾、蔚山等地也都發生過。當局承諾會加強預防措施、定期檢查疫苗狀態，避免類似情況再次出現。





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根據《韓聯社》報導，韓國當局表示，平澤市聖母醫院於9月2日至3日為民眾施打最後有效日為1日的輝瑞疫苗，總共有104人受到影響。平澤市聖母醫院院方也在4日下午證實此事，並表示在發現錯誤之後，就立即通報相關單位，現在等待韓國疾病預防控制中心（KCDC）的最新指示，評估是否需要重新接種。





然而類似事件並非首次出現，早在8月26日至27日之間，首爾高麗大學九老醫院不甚為民眾施打了一批解凍過久、原先要丟棄的輝瑞疫苗，約有140人受到影響。而在蔚山東川東江醫院也在8月26日至本月2日之間，為91名患者施打了過期疫苗。釜山北區的醫院也傳出有8名民眾在8月28日至30日之間，被施打了有效日期為27日的輝瑞疫苗，所幸目前都無出現嚴重不良反應，大邱市政府也在4日時坦承，壽城區有醫院為民眾施打過期的輝瑞疫苗，導致有7名民眾須在3週後重新進行接種。





韓國媒體指出，隨著每日疫苗施打次數增加，境內報告接種疏失的案例也增加。新冠疫苗預防接種推進團接種實行管理組組長權根勇（권근용，音譯）也表示，最近頻爆接種疏失，很有可能與接種量增加有關。韓國防疫當局表示，未來將定期檢查各地醫療院所的疫苗庫存，確保疫苗正確接種，承諾會加強措施，避免同樣狀況再度出現。









