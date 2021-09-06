郭台銘解隔期滿出關　喊BNT陸續到貨、盼抽檢時間縮短

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而首批BNT疫苗總計93.2萬劑於9月2日抵台，當時郭台銘隔離中，因此請出表姊、同時也是台積電慈善基金會董事長張淑芬代表，與慈濟高層和指揮中心指揮官陳時中一同接機。
今日郭董一家順利解除隔離，郭台銘也在飯店以手寫字條透露只能隔著玻璃與媒體打招呼，郭董比出愛心也向媒體透露，9月中下旬後疫苗會陸續來台，要大家安心。至於對陳時中邀約他一起接機下一批BNT疫苗來台，他則是還未做決定，僅表示是不是他接機不重要，重要的是疫苗趕快進來。郭台銘也說，希望第二批來台後，能把相關抽檢流程縮短成一個禮拜，讓年輕人、需要的族群可以趕快打到疫苗。
郭董曾在8月29日PO文，希望首批能在九月中秋節前後開始分批抵達，希望至少到11月都能以每周大約7、80萬劑抵台，期望能讓台灣各年齡層都有機會施打。他說目前今年已被承諾到貨數量大約是800-900萬劑，因此還要加把勁來協商後續的數量可否順利完成，若能夠增加，當然維持每周到貨的數量希望再提升。
而郭董也在今日PO文，表示結束14天隔離期，進入7天自主管理，而他今日也恢復往日上班工作的心情。關於疫苗到貨，他說，除了第二批簡體中文標籤應該在本周結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每周70-80萬劑數量「周周到貨」，先盡快達成本年度800-900 萬的目標量，但也正在努力爭取更多數量今年抵台。
郭台銘指出，永齡基金會執行長劉宥彤將跟進相關到貨事宜，視實際國際運輸狀況做調整。至於外界詢問是否接機，他表示目前並沒有這樣規劃，避免勞師動眾，強調疫苗能到最重要。
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