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邱浚彥醫師說明，隆鼻手術依材料可簡單區分為「自體」及「人工材質」兩大類，「自體」包含耳軟骨、鼻中膈、肋軟骨，目前為醫美整形醫師使用首選。
自體肋軟骨優點：
(1)材料充裕，單一材質就可以完成整個鼻部架構，包括鼻樑支撐、鼻頭修飾、鼻中膈重建等。
(2)感染率低，不會產生排斥現象，適合天生抵抗力差，或是術前生活作息紊亂、有菸酒習慣民眾。
(3)不易穿出，可避免人工材質可能發生的穿出現象。
「人工材質」最多人使用的有Goretex、卡麥拉兩種，這些輔助性材料現今在人體手術中皆廣泛被使用，因此安全性也不用太擔心，但因為是外來物，感染率仍會較自體軟骨略高一些。
人工材質也有其優勢：
(1) 不易移位，曲線平順，也不會被自體吸收而產生自然彎曲。
(2) 手術時間較短
(3) 手術價格較自體軟骨低
邱浚彥醫師建議，每種植入材料都有其優缺點，民眾可與專業醫師諮詢討論後再做抉擇。
隆鼻整形就像蓋房 地基穩再修建就不易變形
鼻形要精緻好看，需要多階段細修，邱浚彥醫師將隆鼻手術比喻成蓋房，「結構上第一步從鼻中膈處做延長跟增高，就像蓋房子一樣，基礎樓層結構先把它蓋穩，之後再往上不管是要墊高鼻樑，或修飾鼻頭，我們都有一個很好的地基來做這些動作，日後也比較不會變形。」
邱浚彥醫師強調，隆鼻手術除了要慎選經驗豐富醫師，術前諮詢也很重要，不論是鼻翼寬窄、鼻頭翹墜，海鷗線角度等，醫師都會全面了解民眾的需求後，再以專業角度與民眾討論可行性，現在也有一些３Ｄ模擬儀器可以讓民眾術前先預看大致成果，因此不用太擔心術後跟自己想要的樣子差很多。
呼吸通道接觸空氣、細菌多 術後抽菸會增加感染機率
隆鼻手術恢復期短，約一週內即可拆線，很快就能恢復正常生活，但因鼻部作為呼吸通道，最常接觸空氣或其他感染源，加上處於血液循環較末端，因此術後照護以及提升自體免疫力相當重要。邱浚彥醫師呼籲，做完隆鼻手術後戒菸是關鍵，因為尼古丁會讓血管收縮導致血液循環受損，不只術後使腫脹消退緩慢，感染率也會上升很多，所以不管一手菸、二手菸甚至三手菸都要儘量避免。
愛美為自己 煥然一新自信心UPUP
鼻位於臉部正中心，只要提升一點立體感，即便其他部位不調整，美觀、精神和眼神集中度都會大幅上升。邱浚彥醫師分享，十多年的臨床經驗看下來，術後改變不只是身體上，最明顯在於民眾心情上的轉變。過去對五官沒自信可能會造成個性上較畏縮、過度在意他人眼光等問題，作為醫美整形醫師最大成就，就是看到民眾術後自信心上升，包括社交、職場、甚至對未來的期待值都有正面影響。
資料來源：健康醫療網 隆鼻手術種類這麼多 想打造自然美鼻到底怎麼挑？
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