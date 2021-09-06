名家論壇》阿術克斯／有誰記得2020國民黨敗選檢討報告？

如果說，從哪跌倒就要從哪站起來，那我們應該要在國民黨主席電視辯論會上，聽見候選人們發表如何在2020敗選中學習到教訓，未來能怎麼改進、改善、改革，也唯有這樣，國民黨要2024重返執政才不會只是空談做夢。但是在這唯一一場電視辯論會中，只看見候選人們互相攻擊，毫無建設性，真是對不起所有國民黨支持者。





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其實，在2020敗選之後，國民黨就洋洋灑灑出了一份敗選檢討報告，提供國民黨有志改革者一個前進的方向，總歸來說有以下三大點。





首先，國民黨兩岸論述需要改變。檢討報告中坦承「討厭民進黨」終不敵「亡國感」，而且國民黨的兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局。為什麼的原因也寫得很明白，由習近平提出的「探索一國兩制台灣方案」，為民進黨政府的反中論述提供支撐，國民黨雖有明確的兩岸路線及論述，卻未能根據形勢變化調整腳步，缺乏更為積極的政策論述與跟上時代潮流的新詮釋。





都已經寫得這麼白話易懂，但是目前檯面上的四位黨主席候選人還是不懂，或是裝不懂。





再來第二點，就是對於韓流的檢討。報告中相當婉轉地直白點出，外界及競爭對手指稱因市長就職之後不到半年旋即宣布參選總統，無法彌平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑；議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將等等，備受考驗，庶民形象亦受波及。





這些黨主席候選人們也隻字未提，究竟是要用什麼方式把韓粉搖醒，還是依舊要讓國民黨成為一個民粹政黨。





最後第三點，就是國民黨不受青年支持。同樣在檢討報告中，很直白講現代青年人關心各類型社會議題，但國民黨對社會議題的許多主張不是站在青年的對立面，就是被視為保守迂腐，導致現階段國民黨缺乏了各類議題團體的聲援，無法在議題論述力道上產生能量，更難以拓展青年族群經營的廣度與深度。





所以，國民黨內不是沒有人知道問題在哪裡，檢討報告的三大重點也才是國民黨想要重返執政的真正痛點，但是在電視辯論會上，國民黨四位主席候選人只是不斷在攻擊對方的痛點。





像是江啟臣還在回顧2016，挑明說國民黨慘敗的主因是「輸在沒章法地陣前換將」，直接批鬥當年「換柱」的朱立倫主席，還酸酸說他不知道朱立倫在面臨危機時刻的領導力和判斷力是什麼，「我只知道2016我差點淹死」。





而朱立倫也是空虛到只剩濫罵，指著江啟臣批評面對疫情，看到這麼爛、這麼惡質的民進黨欺負所有台灣人，大家都很悶、很火大，為何國民黨這麼弱、這麼軟，為什麼不能強一點、硬一點代表民眾來對抗民進黨。但是，朱立倫身為黨內的重量級人物，有給過什麼好的建言嗎?





當然，朱立倫曾經在美國維基解密網站被爆出的事情，在這種打爛仗的時候絕對不會被放過的。張亞中就提問，時任桃園縣長的朱立倫，向AIT爆料許多有關國民黨內的政壇秘辛，要求朱立倫要澄清說明，還把江啟臣拉來要他評論，鬧劇到此真是讓人不勝唏噓。





實在不忍繼續看下去，最後再次引用2020敗選檢討報告的結論，提供給四位候選人好好思考吧，「國民黨如不大刀闊斧進行世代交替性的改革，本黨就失去存在的價值」。











●作者：阿術克斯／資深國會幕僚





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