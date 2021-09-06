賓士母公司CEO：全球車廠晶片荒 恐持續到2023年
受到新冠肺炎疫情影響，消費電子類產品需求大增，加上供應鏈產量衝擊，變相壓縮到汽車業採購晶片的空間，不少汽車工廠被迫減產或關門。全球前十大汽車商之一，德國汽車大廠戴姆勒(Daimler)，其執行長週日表示，汽車產業的晶片荒，很可能會持續至2023年。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-06 11:19:17
綜合《路透社》、《彭博社》等外媒報導，戴姆勒執行長卡倫紐斯(Ola Kallenius)在IAA慕尼黑車展前的活動上表示，晶片需求的結構性問題，可能會影響到2022年甚至2023年，情況才會開始紓緩。
卡倫紐斯在上週亦曾提到，由於全球半導體短缺，預計其賓士(Mercedes-Benz)部門第3季度的銷售額將大幅下降；雖然晶片短缺的問題持續存在，但他仍希望公司的半導體供應，能在今年第4季時得到改善。
報導指出，由於晶片供應稀缺，美國通用(General Motors)汽車、印度馬恆達(Mahindra)汽車和日本豐田(Toyota)汽車等製造商，都下調了產量和銷售預期，隨著新一波疫情再次襲擊亞洲這個半導體生產中心，供應短缺的情況也將惡化。