COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

賓士母公司CEO：全球車廠晶片荒　恐持續到2023年

▲德國汽車大廠戴姆勒的執行長表示，晶片荒的結構性問題，很可能會持續至2023年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國汽車大廠戴姆勒的執行長表示，晶片荒的結構性問題，很可能會持續至2023年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-06 11:19:17

受到新冠肺炎疫情影響，消費電子類產品需求大增，加上供應鏈產量衝擊，變相壓縮到汽車業採購晶片的空間，不少汽車工廠被迫減產或關門。全球前十大汽車商之一，德國汽車大廠戴姆勒(Daimler)，其執行長週日表示，汽車產業的晶片荒，很可能會持續至2023年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》、《彭博社》等外媒報導，戴姆勒執行長卡倫紐斯(Ola Kallenius)在IAA慕尼黑車展前的活動上表示，晶片需求的結構性問題，可能會影響到2022年甚至2023年，情況才會開始紓緩。

卡倫紐斯在上週亦曾提到，由於全球半導體短缺，預計其賓士(Mercedes-Benz)部門第3季度的銷售額將大幅下降；雖然晶片短缺的問題持續存在，但他仍希望公司的半導體供應，能在今年第4季時得到改善。

報導指出，由於晶片供應稀缺，美國通用(General Motors)汽車、印度馬恆達(Mahindra)汽車和日本豐田(Toyota)汽車等製造商，都下調了產量和銷售預期，隨著新一波疫情再次襲擊亞洲這個半導體生產中心，供應短缺的情況也將惡化。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀