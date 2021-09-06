偏頭痛狂吃止痛藥好不了？醫：不只傷肝傷腎！更會讓頭痛惡化

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偏頭痛是一種疾病！伴隨嘔吐、畏光、怕吵要小心
台灣頭痛學會秘書長暨台北榮總神經醫學中心王嚴鋒醫師指出，國內近7成民眾誤以為偏頭痛只是「症狀」。但其實偏頭痛是一種疾病，只要頭痛反覆發生，每次持續4至72小時，合併噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀，即符合偏頭痛定義。
偏頭痛患者以20至50歲女性居多，誘發因素包含壓力、遺傳、飲食、睡眠、環境等，嚴重甚至會影響生活與工作。據患者分享，發作時有如大象在腦中奔跑，或是遭尖銳物反覆刺穿，痛到想撞牆等。也因許多民眾誤以為偏頭痛只是症狀，導致患者需請假時，還得擔心遭誤會裝病偷懶，使患者承受生理與心理壓力，陷入偏頭痛加重的惡性循環。
別再吃止痛藥！遠離偏頭痛靠這3招
雖然目前國內止痛藥取得方便，部分民眾在偏頭痛發作時，反而忽略尋求正規治療的重要性，自行購買止痛藥，輕忽過度服用止痛藥，不只傷肝傷腎，更可能導致成癮，使頭痛惡化。台灣頭痛學會理事暨新光醫院神經科劉子洋醫師表示，現今健保已給付多款預防性藥物，且副作用低，有效降低偏頭痛發作頻率大幅提升患者生活品質。
為喚起國人重視並遠離偏頭痛，台灣頭痛學會提醒，每週頭痛超過1次要看神經內科、每週服用止痛藥超過2天以上將使頭痛惡化、預防偏頭痛靠運動、舒壓、預防性藥物。切勿過度使用止痛藥，使偏頭痛愈來愈嚴重。
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