謝霆鋒退加拿大籍「回歸大陸祖國」 移民真相大公開！
大陸政府8月底開始整頓娛樂圈、「整改」明星流量粉絲團，近來還推出「限籍令」，禁止外國籍藝人在大陸活動，孫燕姿、潘瑋柏、王力宏、趙又廷、謝霆鋒等人遭爆都在封殺名單中，但謝霆鋒透過節目透露正在「申退加拿大國籍」，「超有種」的舉動引來各地關注；而他爸爸謝賢過去上節目透露移民加拿大的原因，因此被翻出。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-06 12:03:37
謝霆鋒透過節目《中國電影報導》表示，看到有網友質疑他是加拿大人「非中國人」，他發揮愛祖國的精神說：「我在香港出生，所以我本來就是一個中國人，其實我已經在申請退掉加拿大國籍了。」他更表示無論何種身分，只希望把「中國文化、中國精神傳播給世界」。
對於謝霆鋒的言論，他爸爸謝賢則回應：「總之兒子做什麼，都是他自己決定，作為爸爸我會支持他。」謝霆鋒放棄加拿大國籍的行為引發熱議，連帶謝賢過往上節目，透露全家移民加拿大的言論也被挖出，謝賢當年表示因為藝人的身分，怕寵壞孩子，他說：「因為我的關係，他們在香港受到很多優良的待遇，大家都知道他是誰，我想他們在香港會給人寵壞，我就想說換個環境，後來就移民加拿大。」