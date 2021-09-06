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中國粉絲集資替韓藝人慶生　挨批不理性微博被封

▲近日韓團防彈少年團成員朴智旻的中國粉絲，集資在韓國包專機、在紐時下廣告慶生，結果被批非理性追星。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日韓團防彈少年團成員朴智旻的中國粉絲，集資在韓國包專機、在紐時下廣告慶生，結果被批非理性追星。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-06 13:43:49

（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國對飯圈（紛絲圈）整治愈管愈寬。近日韓團防彈少年團成員朴智旻的中國粉絲，集資在韓國包專機、在紐時下廣告慶生，結果被批非理性追星。微博火速對相關帳號禁言處分。

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中國大陸近期持續整治娛樂圈與粉絲文化，官方點名要針對流量至上、飯圈亂象、違法失德等問題嚴加處置，其中「飯圈」的集資文化也被列為監管的「重中之重」。

當時就有輿論認為，未來中國的偶像粉絲想要應援集資，可能會受到更多的關注和限制。

根據香港01、明報報導，近日韓國偶像團體「防彈少年團」成員朴智旻的中國粉絲，在百度朴智旻吧上發起集資，號稱3分鐘破人民幣100萬（約新台幣430萬），一小時破230萬。

據報導，這筆募得資金用於包下一班濟州航空的飛機，打造「朴智旻專機」；同時也宣布將在朴智旻生日當天，包下美國紐約時報與英國泰晤士報的全版廣告。兩項行動都是為10月13日生日的朴智旻慶生。

報導提到，雖然是韓國團體的粉絲，然而此舉仍被視為違反中共中央網信辦近期推出一系列整治飯圈亂象的規定，不少網友及評論批評是「頂風犯案」、「中國粉絲幫韓國偶像慶生，有辱國格」。

隨後，發起集資的百度朴智旻貼吧先是被不滿的中國網友「出征」，接著微博官方於5日發布公告指出，「經舉報，相關帳號於今年4月，在其他平台發起了定制飛機的違規應援集資活動。近日，又將展示活動結果的宣傳發到了微博上，其中包含誘導攀比內容，導向嚴重錯誤。」

公告指出已對相關帳號做出禁言60天處分，並清理相關違規文章，同時重申堅決反對此類非理性追星行為。

中國國家廣播電視總局、中宣部近日先後發布通知，除了點名整頓違法失德藝人外，再次強調堅決抵制不良「飯圈」文化。（編輯：翟思嘉）1100906

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