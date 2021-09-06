【NOW鬼啦】鬼門開別驚慌！這幾款模型幫助你鎮定身心

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《咒術迴戰》中的女主角釘崎野薔薇，在作品中雖然喜輝打扮、追求時尚流行，但是卻是以超毒舌個性和各種粗暴行為。其中最擅長的就是以釘子與刻有心形圖案的鐵鎚發動帥氣又強力的戰鬥術式「芻靈咒法」。
壽屋 ARTFX J 1/8 咒術迴戰 釘崎野薔薇
而壽屋的這款 ARTFX J 釘崎野薔薇，就是還原了動畫中釘崎野薔薇準備施展「芻靈咒法」的戰鬥姿態。茶色的頭髮、嚴肅的表情，以及拿在手上的鐵槌和釘子，完全就是準備大開殺戒的模樣。相信買一尊擺在床頭櫃，釘崎野薔薇絕對能幫你消除噩夢和心中的不安。
由日本 Megahouse 玩具公司旗下「PETITRAMA」系列推出的「咒術迴戰 桌上領域展開套組」，以小尺寸還原了杖悠仁、伏黑惠、五條悟以及兩面宿儺等四大角色的帥氣模樣，而且小尺寸價格也相當親民！
MH限定 PETITRAMA系列 咒術迴戰 桌上領域展開套組
全高約為95mm的模型，也就不難理解為何會取名為「桌上領域展開」了，因為完完全全就是可以輕鬆擺在書桌、工作桌上的尺寸！尤其官方都選擇了每個角色使用各自領域的帥氣姿勢，例如五條吾就是拿下眼罩時的「無量空處」。四人在桌上領域展開的話，相信不好的東西也完全進不來了。
相較於上面兩種以帥氣度取勝的，由 GSC 黏土人系列推出的五條悟，則是要以可愛度來保護玩家。
GSC 黏土人 五條悟
話雖如此，GSC依舊很貼心的附上了拿下眼罩後的「認真臉」以及沉迷在戰鬥中的「發火臉」。再搭配替換髮型與手勢零件等附件，即使是Q版黏土人依舊可以表現出五條悟的戰鬥能力。
在劇場版《無限列車篇》中大顯神威的炎柱煉獄杏壽郎，他所配戴的深紅色日輪刀與施展火之呼吸時的模樣一定讓大家印象深刻。當然玩具商不可能會錯過這樣的機會，因此模仿炎柱日輪刀的「DX日輪刀 煉獄杏壽郎」就登場了！
DX日輪刀 鬼滅之刃 炎柱 煉獄杏壽郎
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其實在炎柱之前，「DX日輪刀」系列就推出過竈門炭治郎、胡蝶忍、我妻善逸等等的造型。但是看過《無限列車篇》的粉絲，一定還是想要一把纏繞火焰的紅色帥氣日輪刀。「DX日輪刀 煉獄杏壽郎 」上的火焰不僅有發光特效模式，還搭載了包括「炎之呼吸」的六種招式效果音等 36 種劇中的台詞、音效。是把能讓心燃燒起來的完美好刀。當然，放在床頭也能鎮住一切災厄。
由 GSC 推出的 POP UP PARADE 竈門禰豆子，以動畫版視覺圖為基礎製作。擺出戰鬥架式的禰豆子。尤其 POP UP PARADE 系列以精緻價格親民著稱，如此價格能買到塗裝精美的 PVC 實屬不簡單。
GSC 鬼滅之刃 POP UP PARADE 竈門禰豆子
在《鬼滅之刃》中，「鬼」的意思和一班台灣人心中的鬼不太一樣。但即使如此，鬼化的竈門禰豆子依舊保持著部份理性，並為了人類而戰。那麼相信妹妹也能在夜晚的時候守護你吧！
在鬼殺隊中擔任大姊姊角色、總是以溫柔微笑的胡蝶忍，是精通「蟲之呼吸」的柱級人物。不僅開發出各種對鬼專用的毒素，隊上有負傷的隊員也由她來療傷。但是在溫柔微笑的背後卻是一隊充滿對鬼的贈恨之心。
ANIPLEX 1/12 胡蝶忍
「ANIPLEX 1/12 胡蝶忍」不僅是一尊可動模型，忍穿在身上的華麗羽織更是以真實布料製成。就算模型擺出各種姿勢，羽織仍會以最自然的型態呈現。再搭配「可動式特效零件」與日輪刀，也能完美還原「蟲之呼吸」的優雅戰鬥姿態。