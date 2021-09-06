美妝好買還能自在玩！一站購足、AR試妝機全方位體驗

美妝市場再掀戰火！新型態美妝專門店不僅品牌、商品超齊全，更加強了體驗服務滿足各客群需求。「iGLAMOUR愛．迷人 義大店」為一站式購足美妝服務專門店，集結超過150個以上的品牌，店內更提供開放式試妝台、AR試妝機等，讓消費者自由玩美；UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代，引進全球56個國際美妝品牌，以創新型態提供自在體驗空間。





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▲「iGLAMOUR愛．迷人 義大店」為新型態一站式購足美妝服務專門店，集結超過150個以上的品牌。（圖／義大世界購物廣場提供）

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除了提供半開架式自主購物空間，現場設有「玩美Play Station」提供開放式試妝台、AR試妝機、肌膚檢測儀，讓消費者能更近距離體驗各式彩妝、保養，盡情感受商品的魅力。現場還有PRO級美容顧問提供個人化客製服務，給予最適合的美妝建議。即日起至9月11日歡慶義大店開幕，與義享店同步推出限量排隊商品，另有三大獨家品牌FEMMUE、algologie、JUICE BEAUTY嘗鮮價68折起等優惠。





▲UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代，占地百坪。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.05）

× ▲UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代，占地百坪。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.05）

▲統一集團美麗事業新品牌UNIKCY，以創新型態提供自在體驗空間。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.05）