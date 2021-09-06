美妝好買還能自在玩！一站購足、AR試妝機全方位體驗

美妝市場再掀戰火！新型態美妝專門店不僅品牌、商品超齊全，更加強了體驗服務滿足各客群需求。「iGLAMOUR愛．迷人 義大店」為一站式購足美妝服務專門店，集結超過150個以上的品牌，店內更提供開放式試妝台、AR試妝機等，讓消費者自由玩美；UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代，引進全球56個國際美妝品牌，以創新型態提供自在體驗空間。
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「iGLAMOUR愛．迷人」5日在高雄「義大世界購物廣場」開設第二家主題概念店，占地120坪，寬敞的大空間規劃了5大專區，擁有超過150個以上的國際知名品牌，包含VERSACE、VERSO、Chloé等；更有全台獨家販售，來自韓國有著高人氣的天然植萃系品牌FEMMUE、法國皇室御用護膚品牌algologie、美國果漾系美妝品牌JUICE BEAUTY等，保養、彩妝、香水、髮品以及美妝小物等一應俱全，每一款都是美妝控不能錯過的經典。
除了提供半開架式自主購物空間，現場設有「玩美Play Station」提供開放式試妝台、AR試妝機、肌膚檢測儀，讓消費者能更近距離體驗各式彩妝、保養，盡情感受商品的魅力。現場還有PRO級美容顧問提供個人化客製服務，給予最適合的美妝建議。即日起至9月11日歡慶義大店開幕，與義享店同步推出限量排隊商品，另有三大獨家品牌FEMMUE、algologie、JUICE BEAUTY嘗鮮價68折起等優惠。
統一集團美麗事業新品牌UNIKCY，以「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療，近4,000個品項。UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代，占地百坪，以創新型態提供自在體驗空間，試妝台、保養體驗桌等規劃，讓消費者可恣意瀏覽，感受國際美妝的質感；同時提供專業彩妝諮詢與護膚服務，並提供「禮物包裝」滿足送禮需求。
UNIKCY品牌由統一集團美麗事業董事長高秀玲原創，親自帶領團隊規劃，每個環節都全程參與，期待能帶給消費者全新感受。店內同步引進各大品牌mini size商品，精選消費者最愛的「Favorites」專區、Top 10暢銷首選，以及結合流行話題的「Pop-Up Store」，首波由倩碧進駐，分享最新時尚資訊。即日起至9月8日開幕慶期間推出多樣優惠活動。