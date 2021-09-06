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二級警戒延長到20號！陳時中：雙鐵開放全車座位發售

▲陸軍33化學兵群派遣兵力前往「花博爭豔館」疫苗站執行消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍33化學兵群派遣兵力前往「花博爭豔館」疫苗站執行消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-06 14:08:27｜2021-09-06 14:24:43

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自今(2021)年9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定如下：

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一、通案性原則(下述交通運輸及旅行業相關管制作為調整，依交通部公告日期開始實施)：
1. 除飲食外，外出全程佩戴口罩。2. 實聯制、保持社交安全距離。3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。4. 集會活動人數上限：放寬為室內80人、室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。5. 餐飲管理：依照衛福部規定處理。6. 婚宴、公祭：(1)公祭遵守內政部相關防疫規定處理。  (2)婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。7. 游泳池及運動場館：有條件開放淋浴設施、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施。8. 臺鐵：對號列車開放全車座位發售，不售站票。9. 高鐵：開放全車座位數發售，維持全車對號座。10.國家風景區及觀光遊樂業：容留量上限提升至8成。11.遊覽車乘車人數以核定座位數8成為上限，必須全程佩戴口罩，禁止車內飲食。

二、仍須關閉之場所：
1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。
2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

▲中央流行疫情指揮中心說明維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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