傳柯文哲有意選高雄？ 高虹安駁斥：媒體報導斷章取義

週刊報導，台北市長柯文哲8月底與資深媒體人秘密餐敘，透露選高雄市長的意願。對此，台灣民眾黨立委高虹安今（6）日表示，

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針對週刊報導內容，民眾黨發言人蔡峻維回應表示，該報導並非便當會席間討論完整內容，柯文哲市長不可能、也不會放棄台北市政、違背市民託付，在任期期間競選其他縣市首長。呼籲鏡週刊報導前應求證、平衡報導。

北市政府副發言人魏佑任回覆表示，其實柯文哲過去也被傳出要選很多地方，這次說要選高雄是談話過程中的玩笑話，柯文哲一定會跟台北市民站在一起，市政為主、防疫優先，打拚台北市的建設跟市政。