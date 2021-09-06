傳柯文哲有意選高雄？ 高虹安駁斥：媒體報導斷章取義

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高虹安經向柯文哲的幕僚詢問，那時候討論的時候是有人說，「柯文哲要不要去選高雄？」柯文哲回應「是哦，選高雄？」其實那時候比較像是在聊天。 她表示，柯文哲從來沒有要去選高雄的布局，媒體報導講到一件事很傷，就是辭台北市長去選高雄，這件事接下來一定會變成選舉的攻防戰，會被攻擊「無心市政」。
高虹安說，選高雄市長這件事真的離柯文哲太遙遠，在週刊所說的便當會之前，就已經有新聞講到這件事，只是當時基進黨出來罵一罵，新聞大概一兩天就結束，現在又被重新操作，實在是很不好，對民眾黨很傷。
黃光芹追問「那柯文哲在便當會，有沒有開玩笑說過類似的話？」 高虹安回應，當時柯文哲可能有開玩笑說「恩恩、喔喔，也可以討論看看」，如果現場有人建言，禮貌性來說都會回應「不錯、不錯，可以討論」，所以對於柯文哲要辭職去選舉，這件事是相當荒謬的。
針對週刊報導內容，民眾黨發言人蔡峻維回應表示，該報導並非便當會席間討論完整內容，柯文哲市長不可能、也不會放棄台北市政、違背市民託付，在任期期間競選其他縣市首長。呼籲鏡週刊報導前應求證、平衡報導。北市政府副發言人魏佑任回覆表示，其實柯文哲過去也被傳出要選很多地方，這次說要選高雄是談話過程中的玩笑話，柯文哲一定會跟台北市民站在一起，市政為主、防疫優先，打拚台北市的建設跟市政。