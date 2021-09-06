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被視為重要選擇依據的保健食品評選機制「SNQ國家品質標章」，由評審專家審核保健成分有效性相關實證和各項品質、安全資料後，首批保健食品通過名單也正式揭曉！本次送審的保健食品中也展現友善多元劑型、強調無藥感等目前全球營養保健品的趨勢與特色，其中飲品和凍狀的型態更占半數，像有葉黃素產品就以飲品型態取代傳統的膠囊劑型，更有益生菌產品以凍狀型態上市，透過無藥感，讓民眾更願意嘗試與接受。
疫情提升國人健康意識 也增加保健品需求
以功效成份而言，受到疫情影響使3C產品使用遽增，也讓申請審查的葉黃素保健品較去年同期增加1倍，滴雞精、魚精類及樟芝等提升體力、保護力的產品也有成長趨勢，顯示疫情下，國人對自我健康的保養與提升更為重視，但保健食品百百種，民眾選擇上則可參考SNQ所強調的「良幣驅逐劣幣」，做出市場區隔。
SNQ標章嚴謹把關保健食品 讓民眾吃得更安心
在今年通過SNQ的產品中，保健食品銷售通路也從零售藥粧通路，逐漸轉向直銷、微商等新型態銷售模式，加上保健食品的機能性和其特殊性，透過「專業說明」及「體驗回饋」，也讓民眾較容易接受產品；此外，SNQ標章的保健食品在審查申請中，除了確保產品訴求和配方組合的邏輯是否合理，也會針對有效成分是否清楚標示、最終產品的安全和功效檢測等各項目，為民眾嚴謹把關。
資料來源：健康醫療網 SNQ標章公布首批保健食品 無藥感保健食品成趨勢
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