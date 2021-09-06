實體會展難舉辦　經濟部砸3.7億元補貼會展業

雖然國內疫情警戒降至2級，但實體展覽依然難以舉辦，為此，經濟部國貿局今（6）日表示，編列新台幣3.7億元，持續辦理第3季會展產業薪資及一次性營運金補貼，符合條件者可獲每名員工4成薪資補貼，最高每人每月獲補助2萬元。
記者張志康/綜合報導
2021-09-06 13:29:06
國貿局表示，全球新冠疫情尚未趨緩，我國會展產業仍受到嚴重衝擊，國貿局續辦第3季會展產業薪資及一次性營運資金補貼，符合補貼條件的事業可獲得每位正式員工4成薪資的補貼，最高每人每月補貼2萬元。貿易局將於本年9月7日公告並開始受理事業申請至經費用罄為止，或最遲至11月22日止。
目前依中央流行疫情指揮中心規定，國內目前疫情2級警戒，室內人數上限最多80人、室外300人，加上邊境出入持續管制，造成9月底前的國內實體展覽、會議及貿易拓銷活動幾乎全數取消或延期。因此國貿局持續辦理針對會展產業的薪資及一次性營運金補貼。
會展產業係指所營事項登記須包含會議及展覽服務業之專業會議服務業、專業展覽服務業、會展場地業、會展物流業、會展裝潢業等，符合營業額衰退50%以上及其他應遵行相關僱用事項的艱困事業。
國貿局表示，希望透過相關補貼，協助穩定會展產業之員工就業，渡過難關。