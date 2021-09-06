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安進高效菁英團隊 三大評估指標領先業界大獲同仁認同2021年亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》以嚴謹的全面評估模式，針對企業員工與雇主之真實感受進行調查。近300家角逐企業中，共有94家台灣企業獲得亞洲最佳企業雇主獎，其中台灣安進更是連續三度蟬聯。根據評鑑結果，台灣安進於組織核心（Core）、員工個人（Self）及團隊（Group）等三大評分指標，皆大幅領先業界平均。
台灣安進在全球安進員工調查，也在人才工作輪調、工作效能與執行力三大面向的表現勝出，優於全球各分公司。台灣安進人力資源處長張琇琳指出：「同仁是台灣安進的基石，連續三年榮獲最佳雇主的殊榮，看見同仁對於公司的認同和肯定。我們為同仁提供完善的學習成長計劃、多元豐富的職涯發展，和有感的福利制度。希望成為亞洲的人才育成中心，強調創新、靈活、敏捷的職場文化，並賦予高度自主的工作環境，支持同仁的潛能發展。」
▲台灣安進將持續推動前瞻創新、高效敏捷、多元包容和歸屬感的友善職場文化。
●組織核心（Core）指標：堅守企業使命之餘 積極促進台灣生醫產業發展
安進身為全球生技製藥領導企業，自2015年進入台灣市場，以「照護病患」為企業使命，為台灣的骨質疏鬆、癌症、心血管、腎臟等疾病領域的病患帶來創新治療藥物，增加醫療可近性。同時，更積極驅動台灣醫療產業發展，透過多元投資合作，厚植台灣生醫產業實力。
● 員工個人（Self）指標：全方位體現「以人為本」，重視同仁職涯發展與防疫照護
台灣安進重視團隊與個人專業的成長發展，今年即便嚴峻疫情對組織帶來不小的衝擊，台灣安進依舊提供了內部人才近5成的職務調動機會，幫助同仁跨職能進階延續職涯發展的旅程。防疫期間，推動許多業界第一的防疫措施，如：執行遠距辦公模式、提供員工居家辦公防疫補助，提供支薪防疫照顧假和疫苗施打假等，以確保同仁的健康。而在疫情蔓延居家防疫時刻，台灣安進更積極透過各項線上活動提升內部凝聚力，深化同仁的情感交流，提升其對公司的歸屬感。
●團隊（Group）指標：建立正向職場文化，行動實踐企業社會責任
台灣安進傾聽員工的心聲，創造勇於建言的開放文化。去年建立安進人獨有的線上發聲平台，讓同仁「當責」地提出想法與意見，幫助組織更能聚焦、解決問題，建立雙向溝通的優質職場環境。今年，台灣安進也在堅守「照護病患」的企業使命之餘，攜手國家生技研究園區的夥伴投入濕地復育計畫，展現對環境永續的重視和承諾。
站穩腳步持續耕耘 台灣安進致力打造人才最佳職場安進在台即將邁向第6年，不僅打下堅實的基礎更持續展現強勁的成長動能。李宜真總經理強調：「連續三年最佳企業雇主的榮耀證明台灣安進已成為企業典範的堅強實力。獎項的背後是全體安進同仁的努力，由衷感謝同仁徹底體現安進價值，並為病患創造價值。展望未來，台灣安進將持續耕耘，多元佈局，並強化人才發展策略，打造安進成為人才之最佳職場，和員工攜手邁向2025願景，共創高峰。」
資料來源：健康醫療網 台灣安進疫情間以人為本 三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」
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