王淨虐戀范少勳哭好哭滿 《比悲傷》預告「淚流成河」
劉以豪、陳意涵《比悲傷更悲傷的故事》票房大賣近50億台幣，影集版由王淨、范少勳主演，黃金三角監製莊淳淳、導演林孝謙、編劇呂安弦聯手打造，今（6）日首播預告曝光，監製莊淳淳與林孝謙都信心滿滿，表示「10集的哭點滿滿」、「一定能讓觀眾淚流成河」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-06 14:46:42｜2021-09-06 15:49:30
《比悲傷更悲傷的故事》影集版由王淨、范少勳詮釋「宋媛媛 Cream」與「張哲凱 K」的虐心愛情，兩人拍戲眼淚幾乎沒停過，范少勳分享：「後期配音時都邊配邊哭還有時大笑，相信完整全片一定更精彩，迫不及待想看也很想邀請更多朋友一起期待。」王淨直說：「有點小緊張，但更多的是期待，想到製作團隊的心血時隔一年終於要和觀眾們見面就覺得很興奮，希望大家會喜歡。」 王柏傑、邵雨薇詮釋霸道主管「柏翰」與單親媽媽「安安」的成熟愛情線，同樣愛得淚流不止。王柏傑很感性：「這是溫暖會感動的影集，希望大家會喜歡。」邵雨薇號召影迷：「影集版有跨時空的呈現，無論在哪個時空裡，最悲傷就是無法真正愛自己的人。期待播出以後，無論在何時大家能夠找到愛的答案。」《比悲傷更悲傷的故事》影集版全10集，主演卡司包括王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、袁艾菲、白潤音、馬念先、蔡嘉茵等，10月22日登上Netflix。