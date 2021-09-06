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不過針對免疫配對之間的不相容性、血型不相容或人類白血球基因不相符等大愛器官移植的發展受限的因素，目前發展出血型不相容的活體腎臟移植，透過術前評估與治療及術後照顧，能為病患爭取更多換腎機會。游棟閔醫師表示，當前執行血型不相容的腎臟移植最主要的國家為日本，領先全世界各國，不僅血型不相容腎臟移植案例數歷年加總約略9000多例，腎臟移植的長期存活率更超過九成以上，值得我們借鏡與學習。
50歲女血型不相容腎臟移植 術後八年新腎仍穩定
一名50歲張女士，因多囊腎病變而造成尿毒症，長期接受透析治療，雖血型為B型，但後續經接受腎臟移植評估以及術前內外科評估，接受A型捐贈者移植，住院期間於移植前開始給予日本東京女子醫大所指導的免疫抑制療法；泌尿外科楊晨洸醫師表示，經移植團隊進行活體腎臟捐贈及移植手術，手術過程順利，患者於術後一週順利出院，後續持續規律接受免疫抑制藥物追蹤與控制，如今已超過八年，新腎功仍相當穩定。
中榮投入血型不相容腎臟移植 可望造福更多病患
東京女子醫科大學附設醫院的腎臟移植中心是目前本首屈一指的腎臟移植醫院，其中所使用的免疫移植療法，在美國腎臟移植學會也獲得相當大的肯定，因此游棟閔醫師過去就曾接受醫院指派至東京女子醫大腎臟移植中心學習，目前也與醫療團隊完成超過20例的血型不相容腎臟移植案例，手術移植成功率目前達到100%，而長期存活率超過5年以上者達9成以上，可望未來能持續造福更多需要腎臟移植的病患。
資料來源：健康醫療網 血型不相容活體腎臟移植 提高病患換腎機會
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