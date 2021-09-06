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民進黨拚10月黨版修憲案出爐　張其祿：感謝願意馬拉火車

▲修憲預料成為立院本會期重中之重，民眾黨也將提出了黨團版的「修憲版本」。（圖／翻攝自立法院議事轉播）
▲修憲預料成為立院本會期重中之重，民眾黨也將提出了黨團版的「修憲版本」。（圖／翻攝自立法院議事轉播）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-06 14:55:19｜2021-09-06 14:56:24

立法院修憲列車即將啟動，傳出民進黨重新啟動黨內憲改討論，力拚10月下旬黨版修憲案能夠出爐，由立法院黨團正式提出黨版修憲草案。對此，台灣民眾黨立委張其祿感謝執政黨終於正視修憲議題，開始願意「馬拉火車」。

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民進黨成立憲政改革小組，並分成中央政府組織、國會職權、人權與基本國策等3組。民進黨團幹事長劉世芳上周表示，3個小組已分別討論修憲議題，最後將提出黨版修憲草案並送到立院黨團，也呼籲其他政黨對修憲做好各項法案準備。

張其祿表示，民眾黨也將提出了民眾黨版「修憲版本」，也請執政黨與各在野黨一起從善如流，共襄盛舉，別讓修憲淪於只完成「選舉權與被選舉權下修到18歲」之「及格邊緣」，而是要能完成關於「廢除考試院、監察院」、「修憲流程及門檻下修」等諸多國民訴求歷史任務。他強調，民眾黨準備好了，也期待執政黨及朝野各黨準備好了。

去年10月6日，立院正式成立修憲委員會，並於今年5月18日推舉民進黨立委管碧玲、周春米、鍾佳濱、國民黨立委鄭麗文、李貴敏等人擔任召委。但礙於疫情影響，目前並未實質召開會議；如今隨著疫情趨緩，立法院新會期將正式啟動修憲委員會運作，修憲預料成為本會期重中之重。


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