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她讚謝霆鋒棄加拿大籍「有種」　點名黃安、劉樂妍快跟進

▲謝霆鋒申請放棄加拿大籍。（圖／NOWnews影像中心）
▲謝霆鋒申請放棄加拿大籍。（圖／NOWnews影像中心）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-06 14:40:48｜2021-09-06 14:41:14

大陸對演藝圈進行「清朗行動」，大動作整頓劣跡藝人和飯圈亂象，近日更流傳一份「限籍令」，禁止擁有外國國籍的藝人演出，港星謝霆鋒宣布已申請退掉加拿大國籍，表態「我本來就是一個中國人」。對此，「財經網美」胡采蘋大讚謝霆鋒有種，更希望黃安、劉樂妍跟進，立刻拋棄中華民國國籍。

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▲黃安質疑善款有帳目不清的疑慮。（圖／翻攝黃安微博）
▲▼胡采蘋呼籲黃安（上）、劉樂妍（下）跟進謝霆鋒。（圖／翻攝黃安、劉樂妍微博）
▲劉樂妍擁有傲人雙峰。（圖
胡采蘋今（6日）在臉書發文，大讚謝霆鋒拋棄加拿大國籍此舉是「真中國人」，她表示：「謝霆鋒真的好有種，希望能帶動外國藝人入籍中國的轟轟烈烈行動，嚴正呼籲黃安、劉樂妍跟進，立刻拋棄中華民國國籍，而且你們也不喜歡台灣，天天罵台灣，還是趕快入籍PRC，不要再怯於做一個堂堂正正的中國人。」

「限籍令」牽連的藝人甚多，網路上曾流傳一份9人名單，包括劉亦菲、潘瑋柏、王力宏、張鐵林、謝霆鋒、趙又廷、李連杰、孫燕姿、韋唯都被點名。不過謝霆鋒近日宣傳電影，提到國籍事件，強調：「人越成長更會有責任心，我在香港出生，我本來就是一個中國人，我已經在申請退掉加拿大國籍，美食、音樂也好，動作電影也好，我自己真的有這個心，去把咱們祖國這麼好的東西傳播給世界。」  

▲胡采蘋稱謝霆鋒放棄加拿大籍「有種」。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）
▲胡采蘋稱謝霆鋒放棄加拿大籍「有種」。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）

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