屏東第七屆大店長結訓　27名青創生力軍扎根家鄉

屏東縣政府為支持青年勇敢做大夢，開辦「大店長基礎營運班」已邁入第七屆，27位來自餐飲、食品加工、設計等店長歷經訓練與討論，今（6日）在青創聚落結訓典禮，縣長潘孟安頒發結訓證書，學員們熱情上台與縣長合影留念，潘孟安鼓勵這群青創生，扎實蹲點再跳高，展現續航力，透過跨領域合作擴大事業版圖，打造專屬的屏東品牌。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-06 18:00:00
潘孟安表示，課程邁入第七年，至今累積培育了191位大店長，此次遇上疫情，但大店長們腳步從未停下，透過討論分享、相互學習取經，衍伸出許多新的品牌，最後如期完成課程。
潘孟安大讚學員們在專研自己事業及工作領域中，還可以停下腳步來學習的精神令人敬佩，也是屏東的精神及價值，潘縣長強調，不管先來後到，是否在籍屏東，只要你在屏東，都能一同在屏東這塊土地上築夢，發光發熱!
潘孟安進一步說，餐飲、觀光旅遊、休閒產業、宴席產業成為疫情下的重災戶，近期疫情逐漸趨緩，振興產業刻不容緩，大店長夥伴們也研擬各項優惠方案，讓即將推出的五倍券變大變豐富，把屏東的好山好水、好食好物、好買好開心發揮到極致。
勞動暨青年發展處表示，這一期大店長課程與以往最大的不同是受疫情影響而停課，大店長聯盟成員經常於深夜時刻相互取暖、交流分享抗疫的小撇步，支撐著夥伴們於疫勢逆轉、維持續航力，疫情降級後，縣府與大店長聯盟也在短短2周內完成復課作業，順利完整傳授營運七策的系列課程。