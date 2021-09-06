台版「華爾街之狼」 假投顧才3個月詐騙獲利逾500萬
高雄市警方再次飛象過河，這次來到新北市土城破獲一個假投資的詐騙集團。這個集團先是用低價，大量購買一間未上市的股票，然後佯稱是投顧公司經理，向被害人鼓吹投資未上市股票，再以一倍的價錢將股票賣給被害人。短短3個月，就成功詐騙20人，獲利500多萬，高市刑大偵五隊長吳銘雄表示，該集團鼓吹該股票即將興櫃掛牌，大幅獲利盈收成長幅度驚人，配股配息等話術洗腦被害人，行徑就彷若台版的華爾街之狼。
記者郭凱杰/高雄報導
2021-09-06 16:51:57
根據警方調查發現，徐姓男子涉自組投資顧問公司，以隨機撥打電話的方式向民眾推銷投資未上市股票，利用話術鼓吹股票即將興櫃掛牌，獲利將飆數倍、配股配息、公司營收成長幅度驚人，塑造穩賺不賠假象，經營不到3月詐騙金額近500萬元，不少菜籃族受騙，血本無歸，徐男還以澎湖員工旅遊吸收詐騙成員，提升詐騙業績，高市刑大循線逮徐男等15嫌，訊後依詐欺、證券交易法、洗錢防制法送辦。 高市刑大前往新北徐男住處、台北機房，查扣數10批交戰守則、投資評估報告書、帳冊、績效管理白板、手機、60餘萬元現金，逮獲集團13男、2女，偵五隊日前接獲線報，指以徐姓男子為首的詐騙集團，在大樓內藏身話務機房，成員隨機撥打電話給民眾，假稱自己為投顧公司經理、襄理。 高市刑大偵五隊分隊長盧育村表示，徐男等以自行偽造的投資評估報告書，向民眾推薦未上市股票，且先以低價收購這些未上市公司的股票，以五萬的成本去收購，收購回來之後他們再用話術去跟被害人說，現在該位上市股票概念股非常好，將是未來的趨勢，包括他們還有提到馬斯克他們的概念，來鼓吹被害人相信。
高市刑大偵五隊長吳銘雄也指出，徐男等鼓吹該股票即將興櫃掛牌，大幅獲利盈收成長幅度驚人，配股配息等話術洗腦被害人，行徑就彷若台版的華爾街之狼。主嫌也仿效電影華爾街之狼，為了激勵成員達到業績目標，還祭出澎湖員工旅遊，不過這一切全都成泡影，澎湖去不了，十五名成員全部都得進看守所。