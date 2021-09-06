習近平要中共「丟幻想、勇鬥爭」　專家：戰狼外交恐持續

中國國家主席習近平最近向中共黨員發出警告，表示在不斷變換的國際形勢之下，中共面臨更多挑戰，要求中共黨員要「丟掉幻想、勇於鬥爭」。專家認為，習近平此番談話顯示出中共與西方的對立將會加劇，伴隨中國外交官們在多個場合依舊延續咄咄逼人的「戰狼」風格，這種「鬥爭」精神難以讓中國在國際舞台上有更多空間。





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根據《BBC中文網》報導，習近平9月1日出席中共中央黨校中青年幹部培訓班開班儀式並且發表講話，其中一段談及國際形勢的講話內容中，習近平指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，中國面臨的風險挑戰明顯增多，「總想要過太平日子、不想鬥爭是不切實際的」，表示「要丟掉幻想、勇於鬥爭，在原則問題上寸步不讓、寸土不讓。」習近平更強調，「共產黨人任何時候都要有不信邪、不怕鬼、不當軟骨頭的風骨、氣節、膽魄。」《BBC》報導指出，這與毛澤東在1949年8月中共建政前夕提出的「丟掉幻想、準備鬥爭」相似度極高。





美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國分析師托馬斯（Neil Thomas）分析指出，此次講話不同之處在於，習近平提醒中共幹部「不想鬥爭是不切實際的」。托瑪斯指出，這次講話代表習近平對於自己的理念更加堅決，中國實力上升意味著它可以並且應該更果斷捍衛其政治制度和領土主權問題，避免受到其他國家批評，尤其是像美國這樣的民主大國，習近平似乎也承認了他的民族主義外交政策將會加強與西方的對抗。





新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則認為，習近平及中國當局認為他們面臨的種種挑戰「越來越大」，且「需要更加鞏固的一個黨團精神，一個更有力度的反應來對待這樣的挑戰」。莊嘉穎指出，習近平在這個場合發表談話的對象中共新生代可能會有領導地位的人，習近平希望非常根深蒂固地把中共的走向凝聚到他想要走的方向，那就是「鬥爭」，面對這些挑戰，防止分裂，這不僅是高層需要負責，而是整個政黨從上到下需要貫徹始終的理念。





自從美中關係在貿易戰開始急轉直下後，習近平在外交工作中屢屢提到鬥爭精神。中國外交官近年來也在國際舞台上頻頻展現出戰狼風格，使得中國與西方主要國家間的關係日益緊張。





托馬斯指出，中國戰狼外交越來越多，顯示出習近平在對外政策中更加注重民族主義的政治目標，而非經濟實用主義或國際合作。如果鬥爭精神一直支配中國對外關係，這給中國帶來的代價「可能是中國同民主國家的關係持續緊張，以及中國失去一個與歐盟以及東亞國家加強經濟聯繫來削弱美國外交力量的機會。



