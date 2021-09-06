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根據衛福部食品藥物管理署在107年委託國立臺灣大學公共衛生學院執行的「全國物質使用調查」顯示，安非他命是國內最常被使用的非法物質，其盛行率在12至64歲的民眾中達到0.42%。
然而，協助施用者戒用、治療並持續復元面臨許多挑戰，須從生理、心理與社會適應等提供多重專業的治療協助與支持關懷，故衛生福利部心理及口腔健康司自107年起即委託國家衛生研究院開發具有實證依據的本土成癮治療模式。
安非他命3原因難戒 整合治療模式幫助大
但安非他命使用疾患的治療與復元面臨諸多現實的挑戰，包括：一、施用者輕忽成癮風險及嚴重性，影響其治療動機；二、施用者除了成癮症狀亟待處理，也涉及其他生理、心理與社會適應等複雜議題，需要借助多重專業的協助與照護；三、施用者在復元歷程中可能面對復發的風險，除了專業治療外，也需要支持與關懷。
因此，國衛院研究團隊參考美國加州大學洛杉磯分校自1980年代開發的中樞神經興奮劑使用疾患的整合治療模式(Matrix Model)，發展一個為期16週，每週三次療程的本土「專業整合成癮治療與復元模式」，整合逾三十名精神科醫師、心理師、社工師與個案管理員等專業人員提供治療，其目標是以密集門診團體治療為核心，同時結合藥物治療、個別治療、家屬衛教、社會支持團體與尿液成癮物質檢驗等治療元素，協助興奮劑施用者及早復元並預防復發。
平均完成率達72% 有望早日戒除成癮問題
截至目前為止，已有台北市立聯合醫院松德、林森中醫昆明院區及高雄市立凱旋醫院等三家醫院參與進行5個梯次試辦，自願參與的安非他命中、重度成癮者對於此治療方案的平均完成率達72%，在16週療程期間的尿液檢驗可維持平均14.5週的成癮物質陰性反應，顯示此一國內當前最具強度的成癮門診治療模式確有推廣與可執行性，而成癮者族群對此治療方案也有極佳之接受度，並可達成早期戒除的目標。
資料來源：健康醫療網 藥物成癮戒不掉？ 國衛院開發「本土整合治療模式」助戒除
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