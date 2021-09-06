北市1童曾赴新北群聚幼兒園上課 柯文哲：停課、急篩檢
中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，新北1幼兒園發生群聚感染，包括1名家長與8名幼童共9人感染。台北市長柯文哲表示，1名幼童曾到群聚幼兒園上課再回到北市公立幼兒園上課，目前已緊急篩檢，並將於明日預防性停課一天。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-06 16:25:51｜2021-09-06 17:22:10
北市今日舉行防疫記者會，柯文哲表示，北市有1名兒童曾赴新北該群聚幼兒園上課，在1日後又回到北市公立幼兒園上課，目前市府已緊急追查篩檢這名兒童是否被感染。若這位小朋友被感染了，這樣幾乎整個學校都要隔離；若他沒有被傳染，那也得觀察14天後再做PCR篩檢，因為一開始檢查陰性也可能有潛伏期。
柯文哲指出，等待這名幼童篩檢結果出爐期間，明天先讓北市這間公立幼兒園預防性停課。北市也將調查新北確診的8名幼童家長與手足是否有在台北市上班、上課，若有可能北市的居家隔離者會增加好幾百人。
北市府會後補充，預防性停課的幼兒園是中山區的某幼兒園，該名幼童唸3到5歲的混齡學童。因校園採分艙分流，目前僅附幼學童預防性停課一天，國小生仍要照常上課。該附幼有200多名幼童，今早幼兒園接獲幼童家長通知要請假居家隔離，幼兒園趕緊通報教育局，教育局通報衛生局，因此做出預防性停課決定。
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