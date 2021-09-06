白冰冰曬6億豪宅！華麗擺設宛如皇宮　吳宗憲、KID搶躺床

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▲吳宗憲（後）和KID（前）躺在白冰冰（中）的床上。（圖／綜藝玩很大YouTube）

▲▼白冰冰家中內部裝潢曝光。（圖／綜藝玩很大YouTube）

白冰冰內部裝潢曝光後，掀起網友熱議：「真的大開眼界，太豪華了吧」、「沒想到可以到白冰冰家，不過參觀的時間真的太少了」，也有不少人誇讚她節目效果十足，希望製作單位可以邀請她上節目。