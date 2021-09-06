是誰切洋蔥！在地藝術家復刻七個關於「家」的感動時分

每年網羅台灣藝術家於新光三越巡迴展出的這夏系列，今年以「洋蔥」為題，挖掘深藏在內心深處、語言之外的「愛」的故事。「是誰切洋蔥」即日起至9月21日在新光三越高雄三多店展出，藝術家藉由不同媒材的藝術創作，帶民眾感受台灣的人情溫度、「家」的故事。
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在一個一個看似平凡的場景中，創作者們將珍貴的片刻凝結，期待觀眾因此產生共鳴，剝開最內心的洋蔥，喚起內心最深刻、最動人的「家」的故事。紙漿藝術家廖麗華所營造的場景，就是「家」裡時刻散發的溫馨，用繽紛的顏料，彩繪家人間心動的日常；「老師媽媽」軟雕塑藝術家曾麗娟用細膩的立體畫作、照片、日記從中尋找與自己、與孩子的相處之道。
「三昧堂創意木偶」從布袋戲玩家，搖身代表台灣到各國展演的文化大使，團隊與台灣國寶級春仔花藝術家施麗梅，聯手打造鹿港嫁女兒的迎娶大隊，「鳳冠版新光三越小姐」與「白紗版新光三越小姐」分別演繹台灣從大紅鳳冠到第一件西洋白紗嫁娶的服裝、髮式、春仔花等父母對於女兒出嫁的祝福與期望，詮釋著嫁女兒時叨叨絮絮萬般不捨的父母心。
新生代插畫家流星(Meteorillust) 是因為獨自旅行而愛上台灣的香港女孩，特別著迷於那些對於台灣人而言看似平淡的日常，現場以阿嬤的一桌菜、門口阿爸的揮手送別畫出家人間不捨的牽絆；亂針刺繡藝術家黃莉莉以絲線與當代對話，大膽嘗試各種媒材紀錄台灣「人」的故事；視覺藝術家劉致宏透過觀察及收集，讓日常所及再平常不過的聲音，喚起內心最想念的記憶。