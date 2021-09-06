是誰切洋蔥！在地藝術家復刻七個關於「家」的感動時分

每年網羅台灣藝術家於新光三越巡迴展出的這夏系列，今年以「洋蔥」為題，挖掘深藏在內心深處、語言之外的「愛」的故事。「是誰切洋蔥」即日起至9月21日在新光三越高雄三多店展出，藝術家藉由不同媒材的藝術創作，帶民眾感受台灣的人情溫度、「家」的故事。





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▲這夏系列巡迴展，今年以「洋蔥」為題，挖掘深藏在內心深處、語言之外的「愛」的故事。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.05）

× ▲這夏系列巡迴展，今年以「洋蔥」為題，挖掘深藏在內心深處、語言之外的「愛」的故事。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.05）

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▲藝術家藉由不同媒材的藝術創作，帶民眾感受台灣的人情溫度、「家」的故事。（圖／記者陳美嘉攝，2021.09.05）