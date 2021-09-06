橘子嘉年華暑期版總觀看480萬次 最高同上2萬人開啟新頁
8月下旬甫落幕的「橘子嘉年華暑期版」今（6）日傳捷報，活動期間湧入480萬觀看次數，而在週六晚間更打破以往紀錄，飆破2萬同上。今日也同步釋出活動精華，讓觀眾可以重溫精彩時刻。此次首度挑戰橫跨ACG、音樂、小說等領域，透過虛擬攝影棚「G Studio」，連續五天生放送，表現亮眼，因此也提早宣佈，橘子嘉年華將在明年寒假期間再度登場，希望能打造一個酷炫有趣、屬於年輕人的寒暑假最大盛會。
記者許家禎/台北報導
2021-09-06 16:14:21
橘子嘉年華今年初以線上直播融合線下實體活動的形式，創下140萬觸及人數、1.6萬人同時觀看人數的成績；而本次因疫情而全面轉向線上的嘉年華暑期版，每天的主題日以遊戲搭配不同的泛娛樂內容，吸引玩家與各領域族群參與，亦打破多項紀錄：總觀看數達480萬，周末二日由《天堂M》領軍，達2萬人同時觀看；周間三天表現亦不俗，都有近萬人同上的佳績。
而擔綱核心大任的beanfun!新增用戶數較寒假版成長達2倍、活躍率也成長161%。特有的限時聊天室「豆陣聊」功能，不重複入群人數達到1.3萬，最高同上一度超過5,500人，而在直播派寶箱的橋段，也創下最高流量突破5,500人的紀錄；活動期間beanfun!橘子嘉年華活動頁共有近60萬的瀏覽人次，並發出史上最多數量的8萬個寶箱，每日都吸引用戶爭相討論及互動，除了說明來訪觀眾已逐漸習於在觀看節目的同時與官方社群互動，亦突顯橘子嘉年華擴大了線上策展形式的可能性，成為策動集團及外部伙伴資源的泛娛樂平台。
2021「橘子嘉年華暑期版」集結跨領域領導者，包括亞洲聲音社群領導品牌KKBOX、全台最大ACG展會開拓動漫祭（Fancy Frontier，FF）、Yahoo奇摩、Razer、咖啡廣場等，整合各領域消費者及平台力道，放大「橘子嘉年華暑期版」展會能量。
暑期版首度採用虛擬攝影棚「G Studio」的虛實整合科技，力邀多位虛擬偶像「貝塔虎妮」、「杏仁咪嚕」、「平平子」、「瀕臨絕種團」透過虛擬場景互動、演唱。而在第一天登場的開拓動漫祭，首度挑戰線上活動即有超過8,000最高同上，而由KKBOX力邀跨海連線的日本歌手ASCA見面會亦有超過6,000同上，為嘉年華經營的動漫族群奠下良好基礎。