18歲以下學生、失學青年中秋後開打BNT！疫苗假至少3日

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指揮中心表示，接種疫苗以校園接種為原則，預計自中秋連假後，也就是23日起，接種順序自高中、五專起依序接種，並訂定「COVID-19疫苗校園接種作業程序建議指引」供學校遵循，包括接種前準備與注意事項、醫師接種評估、接種疫苗後觀察、學生回家後注意事項提醒等等。
教育部表示，會請學校於學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排靜態活動，而學生接種疫苗後有身體不適，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請3天的疫苗假，不會列入出缺席紀錄，且必要時得延長，家長如果有請假照顧的需求，也可以申請防疫照顧假。
潘文忠強調，此次疫苗接種服務不具強迫性，視自身需求及個人意願，自由選擇，請家長及孩子詳閱「BNT COVID-19疫苗學生接種須知」，確實了解須知「疫苗接種禁忌與接種前注意事項」、「接種後注意事項及可能發生之反應」，並在「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」上簽名，經家長同意且簽名的學生，才能施打。
潘文忠指出，在評估否接種疫苗的過程中，家長要與孩子充分討論，並尊重孩子的想法與意願。除此之外，也想請家長共同引導、提醒孩子「無論身邊的同學是否選擇接種疫苗，都要相互尊重」，相信這樣的聆聽與討論，對孩子會是重要且珍貴的學習歷程。另如果孩子因爲特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年，可由學生及家長至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記及預約接種疫苗。
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