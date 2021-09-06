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18歲以下學生、失學青年中秋後開打BNT！疫苗假至少3日

▲指揮中心今（6）日表示，年滿12歲至未滿18歲的青少年23日起可接種BNT疫苗。（示意圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心今（6）日表示，年滿12歲至未滿18歲的青少年23日起可接種BNT疫苗。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-06 16:20:43｜2021-09-06 16:33:17

因應嚴重新冠肺炎疫情，指揮中心日前規劃年滿12歲至未滿18歲的青少年接種BNT疫苗。指揮中心今（6）日表示，自23日起，全國國中、高中、五專前3年及今（2021）年9月1日前滿12歲國小學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制均可接種，教育部部長潘文忠今（6）日也出席指揮中心記者會說明流程。另外，針對因特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年，學生及家長也可自行至意願登記平台預約接種。

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▲中央流行疫情指揮中心說明BNT接種對象及順序。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明BNT接種對象及順序。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗詳閱須知、填寫意願書。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗詳閱須知、填寫意願書。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，接種疫苗以校園接種為原則，預計自中秋連假後，也就是23日起，接種順序自高中、五專起依序接種，並訂定「COVID-19疫苗校園接種作業程序建議指引」供學校遵循，包括接種前準備與注意事項、醫師接種評估、接種疫苗後觀察、學生回家後注意事項提醒等等。

▲▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗之接種流程。（圖／指揮中心）
▲▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗之接種流程。（圖／指揮中心）
教育部表示，會請學校於學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排靜態活動，而學生接種疫苗後有身體不適，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請3天的疫苗假，不會列入出缺席紀錄，且必要時得延長，家長如果有請假照顧的需求，也可以申請防疫照顧假。

潘文忠強調，此次疫苗接種服務不具強迫性，視自身需求及個人意願，自由選擇，請家長及孩子詳閱「BNT COVID-19疫苗學生接種須知」，確實了解須知「疫苗接種禁忌與接種前注意事項」、「接種後注意事項及可能發生之反應」，並在「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」上簽名，經家長同意且簽名的學生，才能施打。

▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

潘文忠指出，在評估否接種疫苗的過程中，家長要與孩子充分討論，並尊重孩子的想法與意願。除此之外，也想請家長共同引導、提醒孩子「無論身邊的同學是否選擇接種疫苗，都要相互尊重」，相信這樣的聆聽與討論，對孩子會是重要且珍貴的學習歷程。另如果孩子因爲特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年，可由學生及家長至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記及預約接種疫苗。

而指揮中心指揮官陳時中也強調，自己認為接種疫苗利大於弊，所以應仔細把利弊分析向學生揭露，絕對不強迫，「不是說你不打不行，或不打人家會笑你怎樣的，那是絕對不行」，大家可以正確且自由選擇，都是價值的判斷，不過以科學角度來說還是利大於弊的。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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