18歲以下學生、失學青年中秋後開打BNT！疫苗假至少3日

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央流行疫情指揮中心說明BNT接種對象及順序。（圖／指揮中心）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明BNT接種對象及順序。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗詳閱須知、填寫意願書。（圖／指揮中心）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗詳閱須知、填寫意願書。（圖／指揮中心）

▲▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗之接種流程。（圖／指揮中心）

× ▲▲中央流行疫情指揮中心說明學生施打疫苗之接種流程。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明學生接種方式。（圖／指揮中心）

潘文忠指出，在評估否接種疫苗的過程中，家長要與孩子充分討論，並尊重孩子的想法與意願。除此之外，也想請家長共同引導、提醒孩子「無論身邊的同學是否選擇接種疫苗，都要相互尊重」，相信這樣的聆聽與討論，對孩子會是重要且珍貴的學習歷程。另如果孩子因爲特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年，可由學生及家長至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行意願登記及預約接種疫苗。





▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）

× ▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）