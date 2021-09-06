北市校園疫苗接種 柯文哲：9月22日開放施打BNT
隨著民間採購BNT疫苗陸續到貨，指揮中心日前規劃年滿12歲至未滿18歲的青少年接種BNT疫苗。台北市長柯文哲今（6）日表示，規劃中秋節後開始讓學生分批施打疫苗。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-06 16:44:54｜2021-09-06 16:56:35
台北市今日防疫記者會中，柯文哲公布北市校園接種規畫期程，預計於9月22日至10月6日施打。第一階段9月22日至29日開放高中職、五專生1至3年級優先施打；第二階段9月30日至10月6日開放國中生接種。接種採學校與醫院做配對，屆時學校會造冊，再跟醫院協調安排時間施打。至於外國學校與私立學校學生，以及在家自學學生，應該會比照公立學校辦理，細節請給市府2周時間處理。
教育部表示，會請學校於學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排靜態活動，而學生接種疫苗後有身體不適，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請3天的疫苗假，不會列入出缺席紀錄，且必要時得延長，家長如果有請假照顧的需求，也可以申請防疫照顧假。
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