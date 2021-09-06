振興券加碼 來台南住宿送好康券 一券在手省很大

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黃偉哲表示，台南市是美食之都，有許多值得遊賞的好地方，不但可以吃好康，住好康，玩好康，還可以領好康券。好康券是振興券的加碼版，希望藉著好康券，讓遊客對台南旅遊的cp值提高到最大，讓大家更愛來台南。
即日起於2022年2月6日期間，只要住宿台南合法旅宿即可免費獲得「台南好康券」，提供食、宿、遊、購、行超過500種優惠。觀旅局長郭貞慧表示，去年旅宿業者配合南市府活動發送「台南好康券」獲各方好評，使用滿意度超過8成，今年加碼推出「2021台南好康券」，召集逾500家業者推出食、宿、遊、購、行5大好康優惠。近期市府也舉辦各式各樣活動，包括總爺和風文化祭、新營甜蜜節、台南購物節、台南關子嶺溫泉美食節、台南市水域遊憩體驗活動、台南國際音樂節等旅遊亮點，觀旅局也整合各局處資源及各店家業者提出逾500家以上的專案優惠方案，讓遊客可安排最適合自己的節目，吸引更多人在台南留下美好回憶。
也有飯店配合好康券推出相關優惠，台南大員皇冠假日酒店憑好康券於酒店內任一餐廳內用，消費滿500元可以現折100元，憑2張好康券消費滿1,000元現折200元，以此類推。台南桂田酒店憑好康券餐飲消費享9折優惠（桌菜/包廂/宴席不適用），富信飯店鼎園餐廳憑好康券用餐享９５折優惠。希望能吸引更多遊客來台南安心旅遊，在台南留下美好回憶。
除了可享店家專案優惠，另外還有好康四重奏，第一重「台南集好康」、第二重「電子免費乘車券」、第三重「填寫問券抽全家禮物卡」、第四重「集滿食宿遊購行五類集章抽大禮」，逾百項獎品讓你帶回家，詳細活動辦法請至活動官網查詢(www.tainandaypass.tw)台南好康券優惠店家查詢：https://www.twtainan.net/go/xkazm8eJ台南購物節活動網站: https://tainanshopping.tw/