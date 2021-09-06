中秋節是否開放戶外烤肉？柯文哲：視疫情狀況下週宣布
中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，自9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級。由於中秋節將至，民眾關心是否能到戶外烤肉，台北市長柯文哲表示，視疫情狀況下週再來宣布是否開放烤肉。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-06 17:49:32
北市今日下午舉行防疫記者會，媒體詢問中秋節烤肉議題，柯文哲答覆表示，距離中秋節還有13天左右，現在真的是訊息萬變，要預測未來2週的事情，他真的猜不出來，他也指出有辦法做到「防疫升級」，但「防疫降級」卻沒有明確SOP，這個要把明確指引訂定一遍，「給我們一個禮拜的時間，把升級、降級詳細規範確定一遍，下週一再講中秋節如何處理。」
柯文哲表示，如果近期發生的疫情是虛驚一場，那就讓大家烤肉，但若疫情明天一下子爆發，「那烤什麼肉？我看還是乖乖在家裡，下禮拜再講。」
針對長榮2名機師今日確定感染Delta變種病毒，各界關注染疫機師在北市內的足跡點？北市副市長黃珊珊透露，長榮機師在北市的足跡只有2處，很確定沒有搭乘大眾運輸，只有去「探訪家人」與前往「沒有營業的場所」，這幾處接觸的人都已隔離，目前沒有其他足跡。她強調，北市對Delta病毒將提高警覺，只要有疑似或不明來源，都會盡量擴大匡列或採檢。
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