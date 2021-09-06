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中秋節是否開放戶外烤肉？柯文哲：視疫情狀況下週宣布

▲民眾關心中秋節是否能到戶外烤肉，台北市長柯文哲表示，視疫情狀況下週再來宣布是否開放烤肉。（圖／台北市政府提供）
▲民眾關心中秋節是否能到戶外烤肉，台北市長柯文哲表示，視疫情狀況下週再來宣布是否開放烤肉。（圖／台北市政府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-06 17:49:32

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，自9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級。由於中秋節將至，民眾關心是否能到戶外烤肉，台北市長柯文哲表示，視疫情狀況下週再來宣布是否開放烤肉。

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北市今日下午舉行防疫記者會，媒體詢問中秋節烤肉議題，柯文哲答覆表示，距離中秋節還有13天左右，現在真的是訊息萬變，要預測未來2週的事情，他真的猜不出來，他也指出有辦法做到「防疫升級」，但「防疫降級」卻沒有明確SOP，這個要把明確指引訂定一遍，「給我們一個禮拜的時間，把升級、降級詳細規範確定一遍，下週一再講中秋節如何處理。」

柯文哲表示，如果近期發生的疫情是虛驚一場，那就讓大家烤肉，但若疫情明天一下子爆發，「那烤什麼肉？我看還是乖乖在家裡，下禮拜再講。」

針對長榮2名機師今日確定感染Delta變種病毒，各界關注染疫機師在北市內的足跡點？北市副市長黃珊珊透露，長榮機師在北市的足跡只有2處，很確定沒有搭乘大眾運輸，只有去「探訪家人」與前往「沒有營業的場所」，這幾處接觸的人都已隔離，目前沒有其他足跡。她強調，北市對Delta病毒將提高警覺，只要有疑似或不明來源，都會盡量擴大匡列或採檢。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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