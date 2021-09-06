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中市勞工大學「復課」了 新課程多元實用招生中

▲台中勞工大學防疫不鬆懈，課堂上，學員拉長社交防疫距離上課，安心又安全。（圖／台中勞工大學提供）
▲台中勞工大學防疫不鬆懈，課堂上，學員拉長社交防疫距離上課，安心又安全。（圖／台中勞工大學提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-09-06 17:30:45

臺中市勞工大學隨著疫情警戒降級，恢復實體上課，但須採梅花座、全程配戴口罩等防疫措施。部分採遠距教學之課程，配合「即時線上反應」、「課後諮詢不打烊」及「提供錄影檔複習」三項輔助教學，學生居家學習成效不打折。勞工大學表示，疫情趨緩，招生中的新課程多元又實用，歡迎學員歸隊充電學習。

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臺中市勞工局長張大春表示，勞工大學本年度課程於2月底陸續開課，為強化勞工職業技能，培養第二專長，總計開辦逾百門課程，是提供勞工在職進修最佳管道。只是，受到本土疫情爆發，全台疫情警戒升至三級，勞大課程自5月19日全面停課，前後近2個月。

張大春局長表示，為提供師生安全又安心學習環境，實體上課部分，完全依據中央流行疫情指揮中心防疫指引，採取梅花座，師生進教室前量測體溫、消毒，全程配戴口罩等，防疫措施做到滴水不漏。

目前約有2成的課程採取遠距教學方式上課，實施以來，由於配合三項輔助教學措施，學習成效不打折，包括運用Google meet遠距軟體，透過麥克風或手機提供學員線上即時發問，操作時也可即時分享老師或學員操作畫面，沒有一般遠距教學無法即時反應問題情況，師生互動性不亞於實體上課。且透過班級Line群組，還可提供學員課後詢問行政方面或課程問題，讓課後諮詢服務不打烊。最讓學員滿意的服務是，提供學員每堂課的錄影檔，讓學員可以自行下載，居家慢慢複習。

局長張大春表示，勞工大學課程類別有五大類，涵括產業發展與技術提升、數位資訊應用、勞動權益保障、產業與職場專業語言及管理課程五大類，豐富多元，絕對能滿足勞工不同需求，且每小時僅收費50元，符合特定資格的勞工，可享弱勢勞工補助，學費全免，是勞工在職充電好平台。

隨著疫情趨穩，勞工大學推出多項新課程招生中，包括LINE@申請應用及網路直播應用、商品行銷技巧-以珠寶業與策展為例、專業秘書實務訓練等，全是時下熱門搶手行業，報名手腳要快。勞工大學相關課程資訊可至官方網站查詢（https://laborlearn.taichung.gov.tw/），或電洽臺中市勞工大學各委辦單位。

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