中市勞工大學「復課」了 新課程多元實用招生中

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張大春局長表示，為提供師生安全又安心學習環境，實體上課部分，完全依據中央流行疫情指揮中心防疫指引，採取梅花座，師生進教室前量測體溫、消毒，全程配戴口罩等，防疫措施做到滴水不漏。
目前約有2成的課程採取遠距教學方式上課，實施以來，由於配合三項輔助教學措施，學習成效不打折，包括運用Google meet遠距軟體，透過麥克風或手機提供學員線上即時發問，操作時也可即時分享老師或學員操作畫面，沒有一般遠距教學無法即時反應問題情況，師生互動性不亞於實體上課。且透過班級Line群組，還可提供學員課後詢問行政方面或課程問題，讓課後諮詢服務不打烊。最讓學員滿意的服務是，提供學員每堂課的錄影檔，讓學員可以自行下載，居家慢慢複習。
局長張大春表示，勞工大學課程類別有五大類，涵括產業發展與技術提升、數位資訊應用、勞動權益保障、產業與職場專業語言及管理課程五大類，豐富多元，絕對能滿足勞工不同需求，且每小時僅收費50元，符合特定資格的勞工，可享弱勢勞工補助，學費全免，是勞工在職充電好平台。
隨著疫情趨穩，勞工大學推出多項新課程招生中，包括LINE@申請應用及網路直播應用、商品行銷技巧-以珠寶業與策展為例、專業秘書實務訓練等，全是時下熱門搶手行業，報名手腳要快。勞工大學相關課程資訊可至官方網站查詢（https://laborlearn.taichung.gov.tw/），或電洽臺中市勞工大學各委辦單位。