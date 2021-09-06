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2021亞洲電競公開賽總冠軍出爐　上善若水隊奪3局逆轉勝

▲中信金控旗下中信銀行贊助2021「亞洲電子競技公開賽」，總決賽於5日晚間精彩落幕，英雄聯盟正規賽冠軍由上善若水隊奪下。（圖／中信銀行提供）
▲中信金控旗下中信銀行贊助2021「亞洲電子競技公開賽」，總決賽於5日晚間精彩落幕，英雄聯盟正規賽冠軍由上善若水隊奪下。（圖／中信銀行提供）

記者顏真真/台北報導

2021-09-06 18:40:03

2021「亞洲電子競技公開賽」歷經2個月激戰，終於在9月5日總決賽迎來最終霸主，上善若水隊一路勇闖八關、擊退383隊勁敵，在「英雄聯盟」正規賽更克服開局0比2劣勢，連拿3局逆轉勝擊敗台北熊讚隊，奪得新台幣100萬元獎金。值得注意的是，即便因應防疫需求，今年總決賽採閉門制，選手報名人數及線上觀看次數均較去年大幅成長8成、7成，顯示電競魅力在台灣持續發燒。

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為提升台灣競技實力，期盼透過電競運動讓世界看見台灣，中信金控旗下中信銀行自2016年起贊助電競展覽及大型賽事，更連續兩年贊助「亞洲電子競技公開賽」。中信金行政長高人傑指出，冠軍團隊是最傑出的英雄聯盟隊伍，在這場「我要活下去」的競賽中，充分發揮智力和最佳反應，展現團隊的絕佳默契，期待台灣電競英雄們一路闖進國際賽事，在熱愛的領域中發光發熱。

▲中信金控行政長高人傑為台灣電競英雄加油，期許電競好手們一路闖進國際賽事，在熱愛的領域中發光發熱。(圖／中信銀行提供)
▲中信金控行政長高人傑為台灣電競英雄加油，期許電競好手們一路闖進國際賽事，在熱愛的領域中發光發熱。(圖／中信銀行提供)
其實，中國信託不僅贊助賽事，發行台灣首張電競信用卡中國信託英雄聯盟信用卡，更積極為台灣電競發展挹注能量，中信金旗下台灣人壽正在南港經貿園區C3基地打造國際級電競場館，期許以南港為起點，累積台灣電競發展實力，推升雙北躍居國際電競城市，也期許為台灣新生代電競選手打造國際競技舞台，讓電競選手在前進2022年杭州亞洲運動會前一試身手，提升台灣競技實力。

今年「亞洲電子競技公開賽」共吸引來自台灣、大陸、南韓、馬來西亞、香港及澳門等地，總計770支隊伍報名參賽。「英雄聯盟」冠軍得主上善若水隊由6名平均年齡20歲的電競選手組成，自預選賽開始就展露強大鬥志，一路勇闖八關、擊退383隊勁敵，贏得獎盃與新台幣100萬元獎金，「Free Fire－我要活下去」賽事則由LGDS隊獲勝抱走新台幣7萬元獎金。

此外，因應防疫需求，今（2021）年總決賽採閉門制，但選手報名人數及線上觀看次數均較去年大幅成長8成、7成，尤其總冠軍賽戰況更是緊張刺激，吸引同時在線觀看人數最高3萬人、累計觀看人次達45萬，2個月賽事累積吸引超過650萬人次上線觀賽，平均每場有超過19萬粉絲收看。

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