暗戀老友歐陽娜娜卻不敢追　學霸歌手揭原因

頂著伯克利音樂學院高材生光環，返台闖歌壇的21歲創作新秀劉昊（Ponzii），日前發行首張創作大碟《自定義Anti-Label》，今（6日）發片記者會，不僅同窗兼好友鹿希派現身站台，陶喆、潘瑋柏、品冠、魚丁糸家凱、歐陽娜娜、?te壞特等人也錄製影片祝賀，其中劉昊坦承暗戀過身為青梅竹馬的娜娜，透露不敢追求對方的原因。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-06 17:46:09｜2021-09-06 17:46:34
VCR中兩大「嬌」點為歐陽娜娜及李翊君女兒Chanel王敏淳，被問到哪一位是未來女友的理想型，劉昊笑說：「兩個都太優質了，都算是理想型！我喜歡眼睛漂亮、有氣質的女生，她們兩人都是這樣的類型。」目前單身的他，坦言正在追求一個外形神似歐陽娜娜的女生，「新專輯中有寫了一首《愛上了一個女孩〉，就是在講我目前的心境。」
爸媽與歐陽家是舊識，小時候就認識歐陽娜娜的劉昊，被問到有沒有喜歡過娜娜，害羞表示「有」，至於是否想過追求，劉昊趕緊否認，稱沒有想過，認為對方太漂亮，名氣又高，自己太沒自信，「根本不敢想」！
劉昊不僅有10多年的大提琴演出經歷，高二更跳級進入伯克利進修，並獲得每年3萬美金獎學金補助，讓他對於古典及流行音樂駕馭自如。此外，劉昊創作才華被陶喆肯定，簽他到旗下公司，他也受偶像王力宏啟蒙，從古典樂一腳跨入流行樂壇。 以陶喆、王力宏為榜樣的劉昊，發片記者上拉大提琴、演唱新歌《最佳新人》，展現「拉、唱、舞」三合一的過人才華，劉昊期許自己能做人生征途中的最佳新人，更希望明年能獲金曲入圍肯定。（編輯：楊穎軒）